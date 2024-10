Ostre strzelanie reprezentacji U-21 w Kosowie, rywale byli bez szans. Na horyzoncie Niemcy, decydujący mecz [WIDEO]

To ma być klucz do sukcesu w meczu z Portugalią. Michał Probierz wprost o tym, czego oczekuje od kadrowiczów

Po pierwszych wyrównanych minutach nasi piłkarze wzięli się ostro do pracy i dało to nadspodziewanie dobre efekty, inna sprawa , że pomagał jak mógł bramkarz gospodarzy Mustafe Abdullahu. W 21. min po dośrodkowaniu z rogu wypuścił piłkę z rąk, a Mariusz Fornalczyk strzelił z bliska do bramki. Skrzydłowy Korony był bardzo widoczny w I połowie. Za szybkim skrzydłowym nie nadążali obrońcy rywala, a jedyne co mogli, to go faulować. Po jednym z nieczystych zagrań, sędzia podyktował karnego, którego strzałem a’la Panenka na gola zamienił Jakub Kałuziński. Było to już przy stanie 3:0, bo wcześniej bramki strzelili Filip Szymczak i Dominik Marczuk.

Zaatakował nożem kibica Górnika, było blisko wielkiej tragedii. Policja podała narodowość sprawcy

Prowadzenie 4:0 do przerwy sprawił, że trener Adam Majewski mógł zmieniać i oszczędzać siły niektórych piłkarzy na mecz z Niemcami. Na boisku pojawili Mateusz Łęgowski i Cezary Polak, a później mało grający w swoich klubach, Filip Marchwiński i Michał Rakoczy. Polacy dalej przeważali, ale brakowało im skuteczności. Dwóch świetnych okazji nie wykorzystał Filip Marchwiński. Jeszcze w 90. min ostatni z rezerwowych Szymon Włodarczyk miał okazję na podwyższenie wyniku, ale jego strzał z bliska obronił bramkarz gospodarzy, który pojawił się na boisku po przerwie. Nasza reprezentacja wygrała 4:0, a ostatni mecz w grupie zagra we wtorek z Niemcami. Wprawdzie nie wyprzedzimy Niemców grupie, ale jeśli wygramy, to zapewnimy sobie awans z drugiego miejsca do finałów ME. Bowiem do finałów awansują bezpośrednio także trzy zespoły z drugich miejsc z najlepszym dorobkiem punktowym. Dzisiaj Niemcy wygrali z Bułgarią 2:1. Mecz z Niemcami w najbliższy wtorek o godz. 17.00 na stadionie Widzewa w Łodzi.

Aleksandar Vuković miał duży wpływ na karierę Michaela Ameyawa. Kiedy nastąpił jej przełom, dlaczego piłkarz może wskoczyć do reprezentacji z marszu?