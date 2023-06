Paweł Kryszałowicz już wie, co trzeba zrobić z Fernando Santosem. Klarownie to wyjaśnił

Co się stało w Kiszyniowie?

Prezes PZPN, Cezary Kulesza, w środowe południe spotkał się z portugalskim szkoleniowcem, by omówić sytuację po mołdawskiej kompromitacji. Postać Santosa skupia na sobie uwagę nie tylko szefa polskiej piłki, ale i ekspertów. Jednym z nich jest wspomniany Kryszałowicz, który przy okazji „podszczypnął” także rodzimych decydentów futbolowych. I nie tylko ich...

- Ostatnimi czasy – również na życzenie mediów – zmienialiśmy selekcjonerów jak rękawiczki. Wyrzuciliśmy nawet trenera, który osiągnął wynik, jakiego nie mieliśmy od 36 lat. „Bo nie było stylu…” - narzekaliście. To ja pytam: „A dzisiaj jest styl?” - mówi nam uczestnik finałów MŚ 2002

Paweł Kryszałowicz nie kryje, że był i pozostaje zwolennikiem rodzimej opcji u steru kadry. - Żałuję zwolnienia Czesława Michniewicza. Trzeba mu było dać pracować dalej. Bo on coraz lepiej poznawał chłopaków, znał mentalność każdego z nich z osobna i jako zespołu. I pewnie styl tej kadry by się zmienił, na bardziej przyjazny dla oka. W meczach grupowych na mundialu może i piękna nie było, ale było wyjście z grupy. A już przeciwko Francji, kiedy cel minimum został osiągnięty, zagraliśmy dużo bardziej otwarty futbol – analizuje wydarzenia (i potyczki) ostatnich kilkunastu miesięcy nasz rozmówca.

Kryszałowicz już wie, co trzeba zrobić z Fernando Santosem

- Trzeba było wtedy dobrze przemyśleć dalsze kroki. A u nas pochopnie pogoniono chłopa; ci, co podejmują decyzję, nabrali się na powszechną krytykę za styl i za sprawy organizacyjne. I co? Teraz nie mamy ani stylu, ani wyniku! - piekli się Kryszałowicz. Jednak nie namawia do kolejnej roszady na selekcjonerskim stołku. - Michniewicza już nie ma, jest trener z Portugalii, który przyszedł ze swoim sztabem. Niech się męczy, niech kombinuje, niech szuka sposobu, jak wyjść z tego impasu – kończy były reprezentacyjny napastnik.

Emocje po wczorajszym meczu powoli opadają. Rozmawiałem z trenerem Santosem, obaj jesteśmy bardzo rozczarowani jego wynikiem. Mamy świadomość ciężkiej sytuacji w grupie eliminacyjnej, ale obaj również wierzymy, że stać nas na zwycięstwa jesienią i bezpośredni awans do EURO 2024.…— Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) June 21, 2023