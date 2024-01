A on wciąż to samo!

Po pojawieniu się Agaty Sieramskiej w życiu Arkadiusza Milika, napastnik reprezentacji Polski oraz Juventusu zdaje się być niezwykle szczęśliwy, co potwierdzają kolejne wspólne zdjęcia, które Arkadiusz Milik publikuje w mediach społecznościowych. Wiele z nich odbiło się niemałych echem, chociażby ze względu na strój Sieramskiej lub okoliczności, w jakich zostało wykonane. Tym razem polski piłkarz postanowił pochwalić się zdjęciem wykonanym najpewniej podczas ranki z kobietą, a o komentarz pokusił się nawet Michał Pazdan.

Komentarz Pazdana pod zdjęciem Milika z ukochaną rozkłada na łopatki. Przypomniał napastnikowi dawne czasy

Jak na jednego z najlepiej wycenianych polskich piłkarzy, którzy zarabiają rocznie ogromne sumy, Arkadiusz Milik na randkę ze swoją partnerką ubrał się niezwykle gustownie. Strój piłkarza zrobił wrażenie na wielu internautach, w tym również na Michale Pazdanie, który postanowił żartobliwie przypomnieć Milikowi czasy, kiedy ten nie mógł liczyć na ogromne pieniądze i na początku swojej piłkarskiej kariery ubierał się zupełnie inaczej.

Pazdan zobaczył zdjęcie Milika z ukochaną i nie mógł się powstrzymać! Komentarz byłego reprezentanta Polski odbił się echem

- A w Katowicach do Silesii to w krotkich spodenkach sie chodzilo - napisał krótko i z humorem były obrońca reprezentacji Polski pod zdjęciem Milika, wracając do dawnych czasów, kiedy to życie napastnika Juventusu wyglądało zupełnie inaczej. Teraz może on pochwalić się życiem na bardzo wysokim poziomie. Komentarz Michała Pazdana spodobał się internautom i szybko zyskał prawie 200 polubień.