Tuż przed mistrzostwami świata w Katarze pojawiła się niepokojąca informacja o usterce stadionu PGE Narodowy w Warszawie. To sprawiło przede wszystkim, że wielu fanów reprezentacji Polski zastanawiało się, czy obiekt uda się naprawić przez rozpoczęciem eliminacji do mistrzostw Europy 2024, a co za tym idzie do spotkania Polska - Albania. W pierwszym pojedynku eliminacji, podopieczni trenera Fernando Santosa zmierzą się na wyjeździe z Czechami, ale już 27 marca mają zagrać z Albanią w Polsce. I jak się właśnie okazuje, jest spora szansa, że mecz odbędzie się w Warszawie.

Mecz Polska - Albania jednak na PGE Narodowym? Najnowsze informacje w stanie stadionu

Jak informuje portal "WP Sportowe Fakty", prace naprawcze na PGE Narodowym idą sprawie, a każde kolejne ekspertyzy przynoszą kolejne dobre informacje, dzięki czemu Polski Związek Piłki Nożnej może mieć nadzieję, że spotkanie Polska - Albania faktycznie uda się zorganizować w stolicy naszego kraju. Gdyby jednak się to nie udało, władze PZPN mają mieć przygotowany plan B.

Piekielnie ważne wieści przed meczem Polska - Albania! Na te informacje czekali kibice, wiadomo co z PGE Narodowym

Wynika z niego, że gdyby jednak nie udało się naprawić w całości PGE Narodowego, spotkanie Polska - Albania ma zostać rozegrane na obiekcie w Gdańsku. Ponadto sami Albańczycy, z którymi skontaktował się Piotr Koźmiński mają mieć nadzieję, że mecz uda się zorganizować w Warszawie. Z pewnością sam Fernando Santos również wolałby tę lokalizację, ponieważ będzie to dla Portugalczyka pierwsze domowe spotkanie w roli selekcjonera Biało-czerwonych.

