Piotr Zieliński motorem Polaków w barażu z Estonią? Były selekcjoner o roli gwiazdy Napoli w kadrze

Piotr Zieliński rozgrywa ostatni sezon w Napoli. Pomocnik kadry nie zdecydował się przedłużyć umowy z mistrzem Włoch. Jak to zawirowanie z umową i zmiana klubu wpłynie na jego formę? - Wszystko zależy od jego dyspozycji fizycznej i psychicznej - powiedział Jerzy Engel, cytowany PAP. - Zieliński regularnie trenuje, więc jest w niezłej formie. Ale trudno powiedzieć, czy mentalnie będzie gotowy do tego wyzwania. Selekcjoner musi zdecydować. Piotrek jest świetnym piłkarzem. Wielokrotnie udowadniał, że jest bardzo potrzebny reprezentacji. Jeśli jest w niezłej formie, to powinien zagrać - podkreślił.

Walia to solidny zespół

Jeśli wygramy z Estonią to kolejny rywalem będzie zwycięzca pary Walia - Finlandia. Spotkanie obędzie się na boisku rywala. - Teoretycznie silniejsi są Walijczycy - ocenił Engel, cytowany przez PAP. - Szczególnie, że będą grali na własnym boisku. Ale Finowie też mają swoje atuty. To taki nieprzyjemny zespół, z którym trzeba nastawić się na walkę od pierwszej do ostatniej minuty, ale sądzę, że Walijczycy są trochę mocniejsi. Nie jest to jednak tak silna Walia, jak w czasie, gdy ja prowadziłem reprezentację Polski. Ale jest to bardzo solidny zespół - zaznaczył były szkoleniowiec drużyny narodowej.

