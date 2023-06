Po zobaczeniu, jak w młodości wyglądał Sławomir Peszko aż spadliśmy pod stół! To naprawdę on, tak wyglądał przed laty

„Świder” zachwycił piłkarską Amerykę. Jak on to zrobił!? [WIDEO]

Przed kilkoma dniami Sławomir Peszko wywołał niemałe zamieszanie, kiedy zupełnie niespodziewanie ogłosił na antenie "Kanału Sportowego", że w wieku 38 lat postanowił zakończyć sportową karierę. Nie musieliśmy długo czekać, aż na jaw wyszło, czym teraz zajmować się będzie były reprezentant Polski. Jeden z włodarzy nowej freak-fightowej organizacji CLOUT MMA postanowił pożegnać się również z futbolem za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych pokazując zdjęcie ze swojego prywatnego archiwum. Aż trudno uwierzyć, jak wyglądał w przeszłości.

Niewiarygodne, jak przed laty wyglądał Sławomir Peszko! Po tym zdjęciu z przeszłości nie mogliśmy uwierzyć, że to naprawdę on

Sławomir Peszko odszukał fotografie, które zostały wykonane podczas jego przygody w kolejnych klubach. Nie zabrakło również zdjęcia z początku jego kariery, kiedy był zdecydowanie młodszy. O ile wyraz twarzy Sławomira Peszki wciąż jest podobny do tego, który znamy obecnie, to cała reszta zmieniła się diametralnie. Od fryzury, aż po przez posturę. Dla wielu osób to będzie pierwsza okazja, aby zobaczyć byłego reprezentanta Polski w takim wydaniu. Zobaczcie sami, jak Sławomir Peszko wyglądał w młodości, klikając w galerię zdjęć poniżej!