Poczuliśmy fizyczny ból, kiedy Piotr Zieliński udzielał wywiadu po kompromitacji Polski. Nie mógł przedstawić tego inaczej, mocne słowa

Po spotkaniu Albania - Polska, które zakończyło się blamażem biało-czerwonych, fani reprezentacji Polski mogą mieć w głowie masę pytań. Jedno z nich dotyczyć może ewentualnego zwolnienia Fernando Santosa, o co zapytany został nawet w wywiadzie pomeczowym Robert Lewandowski i udzielił dość wymownej odpowiedzi. Przy okazji również kapitan reprezentacji Polski przeprosił kibiców i podobnie jak inni kadrowicze, miał dość nietęgą minę. Piotr Zieliński, który pojawił się przed kamerą "TVP Sport" chwilę wcześniej nie gryzł się w język komentując to, co pokazali on i jego koledzy.

Pomocnik reprezentacji Polski po tak fatalnym meczu otwarcie przyznał, że coś naprawdę jest nie tak z kadrą biało-czerwonych i o ile on i jego koledzy z reprezentacji naprawdę chcą grać dobrze, aby dawać radość z fanom, to kompletnie im to nie wychodzi.

- Dramatycznie to wygląda… Dzisiaj tak samo. Brakowało wszystkiego. Walki przede wszystkim. Albańczycy pokazali, że walką można wygrać ten mecz. Przegrywamy ważne spotkanie. Coś jest nie tak. Rezultaty to pokazują. To nie jest tak, że my nie chcemy wygrywać i się nie staramy. Musimy stworzyć jedną drużynę i iść do przodu. - stwierdził w wywiadzie pomeczowym Piotr Zieliński na antenie "TVP Sport".

