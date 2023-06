Polacy wracają do gry o punkty. Łatwe zwycięstwo w Kiszyniowie?

To on zaskoczył Niemców

Tak naprawdę trudno jednoznacznie ocenić dotychczasową przygodę Fernando Santosa w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Portugalski szkoleniowiec debiut miał niczym z sennego koszmaru – nie minęły trzy minuty wyjazdowego meczu z Czechami, a jego podopieczni byli już na dwubramkowym deficycie. Ostatecznie mecz ten zakończył się porażką 1:3, co już na samym starcie eliminacji nieco skomplikowało nam sytuację. Kilka dni później przyszło wymęczone, domowe zwycięstwo 1:0 nad Albanią. I choć naturalnie liczy się wygrana, styl prezentowany w tym starciu raczej mało którego kibica satysfakcjonował. Podobnie było w starciu towarzyskim z Niemcami, choć w tym przypadku klasa rywala sprawia, że „wrażenia artystyczne” zeszły na dalszy plan. Genialny w bramce Wojciech Szczęsny oraz spora doza szczęścia sprawiły, że po raz drugi w historii udało nam się pokonać zachodniego sąsiada. Nie ma wątpliwości, że dla znajdującej się w fazie budowy reprezentacji Polski może to być bardzo mocny, pozytywny bodziec do dalszej pracy. Tym bardziej, że już we wtorek biało-czerwoni powrócą do gry o eliminacyjne punkty. Po dwóch kolejkach nasi piłkarze mają w dorobku trzy „oczka”, zajmując miejsce jedynie za plecami Czechów. Ewentualne wyjazdowe zwycięstwo nad Mołdawią bardzo mocno poprawiłoby jednak sytuację Polaków. Zdaniem TOTALbet jest to zresztą bardzo prawdopodobny scenariusz. Legalny polski bukmacher kurs na triumf ekipy prowadzonej przez Portugalczyka ustalił na poziomie 1.21. Wygraną gospodarzy „wyceniono” z kolei aż na 13.00.

Jak już jednak niejednokrotnie podkreślano, reprezentacji Mołdawii w żadnym wypadku nie można lekceważyć. Selekcjoner Serghei Clescenco rzecz jasna nie ma w swoim zespole wielkich gwiazd, ale szczególnie przed własną publicznością jego podopieczni są w stanie napsuć krwi faworytom. Przekonali się o tym Czesi, którzy w marcu tego roku bezbramkowo zremisowali w Kiszyniowie. Mołdawianie eliminacje ME 2024 rozpoczęli zresztą od dwóch remisów, wcześniej podzielili się bowiem punktami z Wyspami Owczymi (1:1). Dopiero w swoim trzecim meczu ponieśli natomiast pierwszą porażkę, ulegając Albanii 0:2. Historia meczów Polski z Mołdawią – choć niezbyt długa – pokazuje z kolei, że nie mamy prawa obawiać się tego rywala. W oficjalnych meczach obie reprezentacje mierzyły się do tej pory sześciokrotnie – pięć razy zwyciężali biało-czerwoni, raz padł remis. Co ciekawe pierwszy pojedynek tych zespołów (el. MŚ 1998) zakończył się wygraną Polaków 2:1, a honorowego gola dla Mołdawian strzelił… Serghei Clescenco, obecny selekcjoner naszych najbliższych przeciwników. Ostatni raz z Mołdawią mierzyliśmy się natomiast w styczniu 2014 roku. W towarzyskim meczu rozgrywanym w Abu Zabi triumfowaliśmy 1:0, a jedyną bramkę zdobył wówczas Paweł Brożek. Zdaniem TOTALbet w najbliższy wtorek biało-czerwoni także powinni być górą, choć w opinii bukmachera rozmiary zwycięstwa powinny być bardziej okazałe. Kurs na ponad 3.5 bramki wynosi bowiem 2.63, scenariusz, w którym gospodarze nie strzelają ani jednego gola „wyceniono” z kolei na 1.60. Oznacza to, że wygrana Polaków 4:0 lub więcej wcale nie będzie dla ekspertów z TOTALbet wielkim zaskoczeniem. Pozostaje mieć nadzieję, że przewidywania te znajdą swoje pokrycie w rzeczywistości i podopieczni Fernando Santosa wreszcie zagrają na miarę swoich możliwości.

Robert Lewandowski i koledzy z reprezentacji świętowali wygraną z Niemcami na mieście:

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Mołdawia – 13.00 remis – 6.10 Polska – 1.21

Podwójna szansa:

1X – 3.50 12 – 1.11 X2 – 1.05

Mołdawia strzeli gola:

tak – 2.19 nie – 1.60

Polska strzeli gola:

tak – 1.06 nie – 7.20

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 9.50 powyżej 0.5 – 1.03

poniżej 1.5 – 4.00 powyżej 1.5 – 1.21

poniżej 2.5 – 2.10 powyżej 2.5 – 1.66

poniżej 3.5 – 1.43 powyżej 3.5 – 2.63

poniżej 4.5 – 1.16 powyżej 4.5 – 4.60

poniżej 5.5 – 1.05 powyżej 5.5 – 7.80

Podane kursy mogą ulec zmianie.

