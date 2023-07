Polscy nastolatkowie zaczynają grę o medale ME meczem z Portugalią. Jeden z nich ma motywację do „zemsty” na rodakach Mourinho

mistrzostw Europy dziewiętnastolatków, których organizatorem jest Malta. To duże wydarzenie w najnowszej historii naszego futbolu. Po raz ostatni Biało-Czerwonym do ósemki najlepszych drużyn Starego Kontynentu w tej kategorii wiekowej udało się awansować 19 lat temu. Szmat czasu, wręcz cała epoka. - Podróżujemy, poznajemy inne kultury, pracujemy z najlepszymi trenerami. Świat jest otwarty, wystarczy chcieć – selekcjoner (w rozmowie z portalem „Łączy nas piłka”) doskonale dostrzega zmiany, jakie się dokonały.

Majchrzak jest jednym z przykładów tej otwartości. Jego wypożyczenie z Legii do Romy docenił jeden z jego nauczycieli i wychowawców z lat dziecięcych, Dawid Szulczek. - Fajnie, że dzieciak, którego pamiętam jako 6-7-letniego brzdąca, puka do wielkiej piłki – mówi „Super Expressowi” szkoleniowiec Warty Poznań. - Kiedy Jordan przychodził do mnie na treningi indywidualne, najlepszym trenerem świata był Jose Mourinho. Dziesięć lat później ten sam Mourinho dał mu zadebiutować w Serie A! Tylko piłka nożna pisze takie scenariusze – podkreśla Szulczek.

Ostatecznie Portugalczyk zdecydował, że Majchrzak – po dziesięciomiesięcznym wypożyczeniu – nie zostanie przez Romę wykupiony z Warszawy. Nie ma więc lepszego momentu, by rosły napastnik poszukał okazji do udowodnienia Mourinho – kosztem jego rodaków! - że go nie docenił. - W takim wieku nietrudno się pomylić w ocenie przyszłości chłopaka. Może się to zdarzyć i mnie – to jeszcze raz Szulczek. - Ale moim zdaniem Jordan mentalnie jest gotowy na wiele. Ma silny charakter i jeśli nie przydarzą się jakieś kontuzje, będzie zawodnikiem dużego formatu – zapowiada nasz rozmówca.

Mecz Polska – Portugalia rozpocznie się o 18.00. Transmisja w TVP Sport, która pokaże także dwa pozostałe spotkania grupowe Biało-Czerwonych na maltańskim czempionacie: z gospodarzami (6.07., 21.15) i Włochami (9.07., 18.00).

