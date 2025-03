Polscy piłkarze na mieście przed meczem z Litwą. Mamy zdjęcia! Tak się bawili

Nagranie z imprezy działaczy hitem internetu. To wierzchołek góry lodowej, a PZPN milczy

Henryk Kasperczak przed eliminacjami do mistrzostwa świata. Zaskakująca prognoza, tak oszacował szanse reprezentacji Polski

Reprezentanci Polski na mieście przed meczem z Litwą

W poniedziałek (17 marca) rozpoczęło się pierwsze zgrupowanie reprezentacji Polski w tym roku. Już za kilka dni Biało-Czerwoni rozpoczną eliminacje do mistrzostw świata meczami z Litwą i Maltą w Warszawie. Brak kompletu punktów w tych dwóch spotkaniach byłby klęską, której nawet nie chcemy sobie wyobrażać. Wierzymy w to, że polscy piłkarze potwierdzą wyższość na boisku, a pomóc w tym może odpowiednia atmosfera. O nią zadbał selekcjoner Michał Probierz, wysyłając swoich zawodników we wtorek na kolację na mieście.

Marcin Bułka z efektownym Rolexem na kadrze. Za taki zegarek można kupić piękny samochód

Reprezentanci Polski spędzili wieczór w jednej z popularnych restauracji w centrum Warszawy. Po minach widać, że jedzenie przypadło im do gustu. "Menu pełne świeżych składników i tradycyjnych smaków, z dbałością o detale i estetykę podania zapewnia niezapomniane doznania kulinarno-kulturowe" - chwali się lokal w opisie, co po wtorkowej wizycie mogliby ocenić m.in. Robert Lewandowski, Jakub Moder czy Krzysztof Piątek.

W kadrze Probierza takie wypady nieszczególnie nas dziwią. Już w czasie Euro 2024 selekcjoner pozwalał swoim piłkarzom na krótkie wypady poza bazę, np. na kawę czy wspólny posiłek. Doskonale rozumie, jak ważna w reprezentacji jest odpowiednia atmosfera - zwłaszcza gdy nie ma dużo czasu na treningi. Na poniedziałkowej konferencji Lewandowski opowiadał, że dopiero w nocy wrócił do Barcelony po meczu z Atletico, a już kilka godzin później miał lot do Warszawy. Między innymi dlatego kapitan reprezentacji nie wziął udziału w żadnym z dwóch pierwszych treningów marcowego zgrupowania.

Informacja o Robercie Lewandowskim gruchnęła jak grom z jasnego nieba tuż przed meczem Polska - Litwa. Nieliczni zobaczyli to na własne oczy

Michał Probierz szczerze o Robercie Lewandowskim Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.