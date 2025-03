Robert Lewandowski dostał poważne wyzwanie na mecze z Litwą i Maltą. "Jest to kuszące"

Lewandowski przyleciał do Polski w zasadzie tuż po kapitalnym występie w meczu LaLiga z Atletico. Polak strzelił gola, kiedy Atletico prowadziło 2:0, czym dał swojej drużynie sygnał do odrabiania strat. Sygnał udany, bo Barcelona potem strzeliła jeszcze 3 gole i wygrała to spotkanie 4:2.

Robert Lewandowski przyznawał potem na konferencji reprezentacji, że się nie wyspał. - Późno wróciłem do domu po meczu, a rano trzeba było wstać na samolot. Nie spałem zatem zbyt wiele. Zamierzam nadrobić to dzisiaj – mówił w poniedziałkowe popołudnie kapitan reprezentacji Polski.

Intensywny czas w Barcelonie tak dał się Lewandowskiemu we znaki, że zabrakło go w dwóch treningach drużyny narodowej – poniedziałkowym i wtorkowym. Nieliczni obserwatorzy wtorkowych zajęć (głównie dziennikarze) rozglądali się za gwiazdą Barcelony, ale na boisku go nie zobaczyli.

Robert Lewandowski został w hotelu i tam miał przechodzić zajęcia regeneracyjne po meczu z Atletico. Dopiero na środowych zajęciach na boisku powinni zaprezentować się wszyscy zawodnicy. W tym Lewandowski, który wierzy, że zdoła dobić do 100 goli w reprezentacji. W tej chwili ma ich na koncie 84.

"Setka" jest kusząca... 16 goli? Pewnie będzie trudno. Obecnie o tym celu jeszcze nie myślałem, ale brzmi to fajnie. Skupiam się na meczach, by w nich drużyna funkcjonowała lepiej. Jeśli tak będzie, to i mi będzie łatwiej strzelać gole. Wtedy będę się zastanawiał, ile ich mogę strzelić” - powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej Robert Lewandowski.