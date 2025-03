Atletico - Barcelona: Fatalne pudło Roberta Lewandowskiego! Ale się pomylił [WIDEO]

Po indywidualnej akcji Pedriego, „Lewy” otrzymał dokładne podanie na lewą nogę. Był przy nim obrońca Atletico, ale nie usprawiedliwia to Polaka, który posłał piłkę nad poprzeczką. Była to 100-procentowa okazja do objęcia prowadzenia. Praktyczne w w rewanżu gospodarze przeprowadzili bardzo składną akcję. Z piłką pobiegł po skrzydle Antoine Griezmann, przekazał ją w pole karne do Giuliano Simeone, a ten wypatrzył znajdującego się w jeszcze lepszym miejscu Juliana Alvareza. Argentyńczyk mocnym strzałem z kilku metrów nie dał szans Wojciechowi Szczęsnemu.

Hiszpanie tego są pewni. Przed meczem Barcy z Atletico wyliczyli to Szczęsnemu bardzo dokładnie: „Dwie nieistotne”

Były to kluczowe momenty pierwszej połowy, bo wcześniej brakowało strzałów i spięć pod bramkami. W 14. min. odnotowaliśmy dobre uderzenie głową Lewandowskiego, ale nie na tyle dobre, żeby pokonać Jana Oblaka. Słoweniec świetnie ustawia się w bramce, jakby przewidywał, gdzie poleci piłka. W 22 min. Szczęsny wybronił sytuację sam na sam z Simeone, tyle, że Argentyńczyk był na spalonym, więc gola w tej sytuacji być nie mogło. Lewandowski był dobrze pilnowany przez Robina Le Normanda, ale i koledzy polskiego napastnika nie stworzyli mu wielu sytuacji po bramką gospodarzy.

Jagiellonia przeskoczyła Lecha! Jesus Imaz znów czuwał nad mistrzem Polski [WIDEO]