i Autor: cyfrasport Karol Borys

W drodze po złoto

Polscy siedemnastolatkowie grają o finał mistrzostw Europy. Na tego zawodnika fani liczą najbardziej

Młodzi Biało-Czerwoni przywiozą do kraju medale z finałów EURO 2023, odbywających się na Węgrzech. Pytanie, jakiego koloru będą to krążki. W półfinale we wtorek zmierzą z niemieckimi rówieśnikami. Oczy polskich kibiców zwrócone będą przede wszystkim na Karola Borysa.