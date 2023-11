Polska - Łotwa TV Transmisja NA ŻYWO Gdzie oglądać mecz Polska - Łotwa w TV dzisiaj 21.11.2023 Na jakim programie mecz Polska - Łotwa Transmisja TV

Tak reprezentacja Polski grała na Stadionie Narodowym. To on jest królem tego obiektu

Mecz Polska - Łotwa dzisiaj o godzinie 20.45 na PGE Narodowym. To spotkanie towarzyskie. Atmosfera wokół piłkarskiej reprezentacji Polski jest fatalna i trudno się dziwić. Biało-czerwoni zbłaźnili się w fazie grupowej eliminacji do Euro 2024, mimo, że byli w bardzo łatwej grupie. Towarzyski mecz Polska - Łotwa być może pomoże tej drużynie wrócić na właściwe tory.

Polska - Łotwa Transmisja TV

Mecz Polska - Łotwa to spotkanie towarzyskie, więc nasi piłkarze mogą przynajmniej zagrać bez większej presji. Jest okazja, żeby poprawić wiele elementów gry. A jest nad czym pracować. – Chcemy doskonalić grę w ofensywie, pressing, utrzymanie się przy piłce. Musimy również wykorzystywać sytuacje, które tworzymy - wyliczał Michał Probierz, selekcjoner reprezentacji Polski. - Spotkanie z Łotwą traktujemy poważnie. Jest to też przygotowanie do meczów barażowych. Chcemy mieć płynność w grze, wprowadzać piłkę z formacji defensywnej i przede wszystkim musimy oddawać więcej strzałów na bramkę - dodał trener Probierz.

Mecz Polska - Łotwa w TELEWIZJI dzisiaj Na którym kanale mecz dzisiaj?

Łotwa w zakończonych eliminacjach do Euro 2024 spisała się słabo. Zajęła ostatnie 5. miejsce w grupie D. W ośmiu spotkaniach zdołała wywalczyć 3 punkty, wygrywając 2:0 z Armenią. Kilka dni temu przegrali na własnym boisku 0:2 z Chorwacją. - Bardzo często uważamy, że reszta świata to ogórki i nie potrafią grać w piłkę. Wydaje się nam, że każdego powinniśmy regularnie ogrywać - komentuje trener Michał Probierz. - Reprezentacja nie zdobywa jednak teraz wielu bramek i stanowi to pewien problem. Nie ma takiego przekonującego zwycięstwa 4:0 lub 5:0, żeby ludzie byli szczęśliwi i patrzenie na reprezentację było zupełnie inne - dodał Probierz.

Polska - Łotwa Gdzie oglądać mecz dzisiaj? Na jakim programie?

Mecz towarzyskie Polska - Łotwa zostanie rozegrany we wtorek 21 listopada. Początek spotkania Polska - Łotwa o godzinie 20:45. Transmisja TV z meczu Polska - Łotwa w telewizji na kanałach TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport Premium 1. Stream online w serwisie sport.tvp.pl oraz na Polsat BOX GO.

