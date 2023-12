i Autor: Cyfra Sport Cezary Kulesza

Sensacyjne doniesienia

Polska miała zagrać z reprezentacją Rosji. Szokujące fakty wyszły na jaw. Stanowcza reakcja piłkarzy na pomysł PZPN

Tomasz Piechna 16:51

Ostatnie tygodnie a nawet miesiące nie są dla PZPN łatwe. Co chwila wypływają na jaw nowe fakty i afery, które uderzają w wizerunek całego związku. Ostatnio głośno było o tym, że działacze zaplanowali szeroko zakrojoną akcję, aby przewieźć alkohol na mundial w Katarze. Teraz wrócono do wydarzeń z początku 2022 roku, kiedy to Polska nie zagrała z Rosją w meczu barażowym o mistrzostwa świata. Okazuje się, że rozwój wypadków mógł być zdecydowanie inny.