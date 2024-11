Polska – Szkocja SKŁAD. Tak Polska zagra w decydującym meczu w Lidze Narodów! Michał Probierz musiał się nieźle nagłowić

To te reprezentacje zagrają w fazie pucharowej Ligi Narodów. Kto jeszcze dołączy do tych zespołów?

Polska - Szkocja SKŁAD reprezentacji Polski

Mecz z Portugalią wywołał wielkie poruszenie w polskim środowisku piłkarskim. Oczywiście, taki wynik idzie w świat i na pewno nie ma tu wielu powodów do radości, jednak trudno przejść obojętnie obok tego, że przez większość spotkania Polska prezentowała się dobrze na tle Portugalii, mając przy tym wielkie problemy kadrowe, ponieważ co rusz, czy to przed meczem, czy to w jego trakcie, kolejni zawodnicy doznawali urazów. Było jasne, że w starciu ze Szkocją jedenastka reprezentacji Polski będzie daleka od optymalnej, choć na pewno cieszy fakt, że do gry wrócił Sebastian Szymański czy nie ma już problemów z występem Karola Świderskiego.

W porównaniu do meczu z Portugalią zaszło aż 7 zmian w pierwszym składzie – w wyjściowej „11” nie zobaczymy Bułki, Bednarka, Bogusza, Romanczuka, Bereszyńskiego, Piątka i Urbańskiego. Co ciekawe, zespół ten różni się także 7 zawodnikami w porównaniu do pierwszego meczu ze Szkotami i tutaj największym nieobecnym jest oczywiście kapitan i najlepszy strzelec reprezentacji Polski, Robert Lewandowski. Warto też odnotować, że Michał Probierz znów dokonał zmiany w bramce i Marcina Bułkę zastąpił Łukasz Skorupski. Poniżej pełny skład reprezentacji Polski na mecz ze Szkocją.

Skład Polaków na mecz ze Szkocją:

Skorupski - Piątkowski, Walukiewicz, Kiwior - Kamiński, Szymański, Moder, Zieliński, Zalewski – Świderski, Buksa.