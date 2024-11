To dlatego Nicola Zalewski bryluje w kadrze, a zawodzi we Włoszech. Były kadrowicz wprost o występach gwiazdy reprezentacji Polski, ma rację?

W co grają Biało-Czerwoni?

Polska - Szkocja RELACJA NA ŻYWO: Biało-czerwoni walczą, aby nie spaść do dywizji B! WYNIK meczu Polska - Szkocja w Lidze Narodów

Mecz Polska - Szkocja dzisiaj o godzinie 20.45 na PGE Narodowym w Warszawie. Znamy już skład naszej reprezentacji, która musi sobie radzić bez kontuzjowanych graczy. Michał Probierz nie miał łatwego zadania przed meczem ze Szkotami. Na pewno dobrą wiadomością jest powrót do składu Sebastiana Szymańskiego, jednak nie rozwiązuje to naszych wielkich problemów z obsadą formacji defensywnej, w której doszło do największych zmian względem tego, czego mogliśmy oczekiwać przed listopadowymi meczami. Skład reprezentacji Polski: Skorupski - Piątkowski, Walukiewicz, Kiwior - Kamiński, Szymański, Moder, Zieliński, Zalewski – Świderski, Buksa.

Po upokarzającej klęsce 1:5 w Porto z Portugalią nasi piłkarze stoją już pod ścianą. Jeżeli dzisiaj przegrają również ze Szkocją, spadną z najwyższej dywizji Ligi Narodów. Coraz więcej wskazuje również na to, że selekcjoner Michał Probierz gra o posadę i jeżeli dzisiaj reprezentacja Polski nie zdobędzie żadnych punktów i spadnie do Dywizji B Ligi Narodów, nasz trener pożegna się z posadą. - Szkoci są zdeterminowani, ale my już pokazaliśmy, że potrafimy grać w piłkę. Wierzę w naszą drużynę. Zrobimy wszystko, żeby wygrać – zapowiada selekcjoner Michał Probierz.

Robert Lewandowski leczy uraz pleców i nie dołączył do drużyny na listopadowym zgrupowaniu. Trener Micha Probierz w meczu z Portugalią nie mógł też skorzystać z usług kontuzjowanych Sebastiana Szymańskiego, Przemysława Frankowskiego, Kacpra Kozłowskiego i Michaela Ameyawa. Teraz do grona kontuzjowanych dołączyli również Bartosz Bereszyński, Jan Bednarek i Taras Romanczuk. Jak podkreślają sami zawodnicy i trener Michał Probierz, zespół jest zjednoczony i zdeterminowany, by zrehabilitować się za porażkę z Portugalią i wywalczyć w starciu ze Szkocją korzystny wynik. – Wiemy, że wynik w Porto był negatywny, ale zdajemy sobie sprawę, jaki mecz nas teraz czeka. Jesteśmy zwarci i gotowi, by ze Szkocją pokazać swoją jakość, wygrać i utrzymać się w najwyższej dywizji Ligi Narodów - powiedział Piotr Zieliński, który pod nieobecność Lewandowskiego pełni funkcję kapitana.

Pierwszy mecz Polska - Szkocja był bardzo zacięty i dramatyczny. Biało-Czerwoni do przerwy prowadzili 2:0 po golach Sebastiana Szymańskiego i Roberta Lewandowskiego. W drugiej połowie Szkoci zdołali wyrównać i do ostatniego gwizdka obie drużyny walczyły o zwycięstwo. W końcówce po brawurowej akcji rzut karny wywalczył znakomity tego wieczoru Nicola Zalewskie. Pomocnik Romy sam wykonał jedenastkę, dając reprezentacji Polki cenne trzy punkty (3:2). Dzięki temu jeżeli nasz zespół zremisuje dzisiaj ze Szkocją, to będzie ją wyprzedzać w tabeli dzięki korzystnym wynikom bezpośrednich starć.

Mecz Polska - Szkocja w Lidze Narodów zostanie rozegrany w poniedziałek 18 listopada 2024 r. na PGE Narodowym w Warszawie. Początek meczu Polska - Szkocja o godzinie 20.45. Transmisja TV z meczu Polska - Szkocja na antenach TVP 1 i TVP Sport oraz online na stronie sport.tvp.pl.

