Mecz Polska - Szkocja dzisiaj o godzinie 20.45 na PGE Narodowym w Warszawie. Po upokarzającej klęsce 1:5 w Porto z Portugalią nasi piłkarze stoją już pod ścianą. Jeżeli dzisiaj przegrają również ze Szkocją, spadną z najwyższej dywizji Ligi Narodów. Coraz więcej wskazuje również na to, że selekcjoner Michał Probierz gra o posadę i jeżeli dzisiaj reprezentacja Polski nie zdobędzie żadnych punktów i spadnie do Dywizji B Ligi Narodów, nasz trener pożegna się z posadą. - Szkoci są zdeterminowani, ale my już pokazaliśmy, że potrafimy grać w piłkę. Wierzę w naszą drużynę. Zrobimy wszystko, żeby wygrać – zapowiada selekcjoner Michał Probierz.

Robert Lewandowski leczy uraz pleców i nie dołączył do drużyny na listopadowym zgrupowaniu. Trener Micha Probierz w meczu z Portugalią nie mógł też skorzystać z usług kontuzjowanych Sebastiana Szymańskiego, Przemysława Frankowskiego, Kacpra Kozłowskiego i Michaela Ameyawa. Teraz do grona kontuzjowanych dołączyli również Bartosz Bereszyński, Jan Bednarek i Taras Romanczuk. Jak podkreślają sami zawodnicy i trener Michał Probierz, zespół jest zjednoczony i zdeterminowany, by zrehabilitować się za porażkę z Portugalią i wywalczyć w starciu ze Szkocją korzystny wynik. – Wiemy, że wynik w Porto był negatywny, ale zdajemy sobie sprawę, jaki mecz nas teraz czeka. Jesteśmy zwarci i gotowi, by ze Szkocją pokazać swoją jakość, wygrać i utrzymać się w najwyższej dywizji Ligi Narodów - powiedział Piotr Zieliński, który pod nieobecność Lewandowskiego pełni funkcję kapitana.

Pierwszy mecz Polska - Szkocja był bardzo zacięty i dramatyczny. Biało-Czerwoni do przerwy prowadzili 2:0 po golach Sebastiana Szymańskiego i Roberta Lewandowskiego. W drugiej połowie Szkoci zdołali wyrównać i do ostatniego gwizdka obie drużyny walczyły o zwycięstwo. W końcówce po brawurowej akcji rzut karny wywalczył znakomity tego wieczoru Nicola Zalewskie. Pomocnik Romy sam wykonał jedenastkę, dając reprezentacji Polki cenne trzy punkty (3:2). Dzięki temu jeżeli nasz zespół zremisuje dzisiaj ze Szkocją, to będzie ją wyprzedzać w tabeli dzięki korzystnym wynikom bezpośrednich starć.

Mecz Polska - Szkocja w Lidze Narodów zostanie rozegrany w poniedziałek 18 listopada 2024 r. na PGE Narodowym w Warszawie. Początek meczu Polska - Szkocja o godzinie 20.45. Transmisja TV z meczu Polska - Szkocja na antenach TVP 1 i TVP Sport oraz online na stronie sport.tvp.pl.

