Mecz towarzyski Polska - Ukraina to jeden z dwóch sparingów naszej piłkarskiej reprezentacji przed Euro 2024. Legendarny bramkarz Jan Tomaszewski uważa, że„ Biało-Czerwoni powinni zagrać w najsilniejszym zestawieniu, bo to jest próba generalna przed niemieckim turniejem. Czy tak rzeczywiście będzie? Na jaki skład zdecyduje się selekcjoner Michał Probierz?

Polska - Ukraina Gdzie oglądać mecz? Na jakim programie transmisja TV?

Jan Tomaszewski, legenda polskiego futbolu, bacznie obserwuje poczynania polskiej kadry przed startem finałów. W specjalnym programie „Super Expressu” na YouTube wytypował wyjściową jedenastkę reprezentacji Polski na mecz z Ukrainą. - Uważam, że skład będzie następujący: Szczęsny - Dawidowicz, Bednarek, Kiwior, Frankowski, Slisz, Piotrowski, Skóraś, Sebastian Szymański, Zalewski, Lewandowski - powiedział Tomaszewski. - Tu nie chodzi o wynik. Jeszcze raz podkreślam: moim zdaniem wynik tutaj się nie liczy. Tu liczy się gra poszczególnymi formacjami - tłumaczył.

Polska - Ukraina O której godzinie? Na którym kanale mecz dzisiaj 7.06.2024

Mecz Polska - Ukraina dzisiaj o godzinie 20.45. Legendarny bramkarz Jan Tomaszewski wskazał, jaką taktykę powinien zagrać selekcjoner. Czy trener Michał Probierz skorzysta z podpowiedzi utytułowanego kadrowicza? - Gdy rywal będzie miał piłkę, to będziemy grali piątką w defensywie - analizował Jan Tomaszewski. - Gdy będziemy mieli piłkę, to w defensywie będziemy grali trójką, szóstką w pomocy i Lewandowskim. Dopiero później będą jakieś zmiany. Dlaczego? Bo trzeba sprawdzić te formacje. Tym bardziej że nie będzie Casha, a Frankowski będzie grał jako ten wahadłowy i będzie zmieniał się ze Skórasiem. To jest moje zdanie. Jeszcze raz mówię: to jest próba poszczególnych formacji, poszczególnych zawodników. Nie chodzi o wynik - podkreślił wybitny bramkarz reprezentacji Polski.

Polska - Ukraina w TELEWIZJI i INTERNECIE Gdzie oglądać stream online?

Mecz towarzyski Polska - Ukraina zostanie rozegrany w piątek 7 czerwca 2024. Początek meczu Polska - Ukraina o godzinie 20.45. Transmisja TV z meczu Polska - Ukraina na antenie TVP 1 i TVP Sport oraz online na sport.tvp.pl

