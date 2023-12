i Autor: Cyfra Sport Marcin Bułka

Będzie walczył

Polski bramkarz stanowczo o słowach Michała Probierza. Rozwiał wszelkie złudzenia. Wypowiedź, która nie zostawia pola do dyskusji

dko 7:15 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Jednym z największych odkryć polskiej piłki w trwającym sezonie jest bez wątpienia Marcin Bułka. Bramkarz występujący na co dzień we francuskiej Nicei od dawana uchodził za wielki talent, ale dotychczas nie przebijał się w klubach. Obecnie jest zupełnie inaczej i dzięki temu otrzymał powołanie do kadry. Golkiper w jednym z ostatnich wywiadów wypowiedział się na temat hierarchii bramkarzy, którą ustalił Michał Probierz.