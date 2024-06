i Autor: Cyfra Sport Cezary Kulesza

Gest Polskiego Związku Piłki Nożnej

PZPN zareagował na śmierć polskiego żołnierza. Cezary Kulesza wydał pilny komunikat przed meczem Polska – Ukraina

Działania Polskiego Związku Piłki Nożnej nie spotykają się ostatnio z wieloma głosami aprobaty, ale to, co zrobił Cezary Kulesza, prezes PZPN, dzień przed meczem towarzyskim Polska – Ukraina, spotkało się z gorącym i przychylnym przyjęciem kibiców. Sternik związku, do tej pory często postrzegany przez fanów głównie przez pryzmat błędów i afer, tym razem stanął na wysokości zadania.