Prywatne wideo Mariny Łuczenko wyciekło do sieci. Ten widok odbiera mowę, widać też Wojciecha Szczęsnego

To był nieprawdopodobny czas dla Mariny Łuczenko-Szczęsnej i Wojciecha Szczęsnego. Na co dzień małżeństwo nie ma z pewnością tak dużo czasu dla siebie, jak inni. Wykorzystują więc kolejne możliwości na to, żeby choć na chwilę wyjechać razem i zacieśnić więzy rodzinne. Oczywiście parze towarzyszył ukochany syn Liam. Tym razem Szczęśni wybrali na wspólny weekend miejscowość Megeve we Francji. Urokliwy górski krajobraz przypadł im do gustu, o czym świadczą szerokie uśmiechy wszystkich członków rodziny na wideo, jakie piosenkarka zamieściła na Instagramie. To, co widać na ujęciach, aż trudno sobie wyobrazić. Natura jest niesamowita!

Fatalne wieści dla Roberta Lewandowskiego! Nic nie może z tym zrobić, prawdziwa bezradność Polaka

Fani rozpłynęli się po prywatnym wideo Mariny

Na prywatnych ujęciach z życia rodzinnego widać francuskie szczyty, które zapierają dech w piersiach. Tego rodzaju obrazki wyraźnie przypadły do gustu komentujących. Zakulisowe życie gwiazd jeszcze raz okazało się przyczynkiem do napisania mnóstwa komentarzy w sieci. "Ależ pięknie!", "Miejsce absolutnie magiczne" - napisały zgodnie fanki Mariny i Wojciecha Szczęsnych. Piosenkarka i piłkarz z pewnością mogli uśmiechnąć się, czytając opinie w sieci i już wiedzieli, że miejscówka na wspólny weekend była strzałem w "dziesiątkę"!

Partnerka Krzysztofa Radzikowskiego znowu jest w ciąży! Gwiazdor Gogglebox TTV pochwalił się nowiną. Zdradził płeć