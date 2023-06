Przyjechał z zagranicy, chciał iść na mecz Polska - Niemcy. Odbił się od ściany i zarzucił dyskryminację. PZPN zareagował na poważne zarzuty

Zdębieliśmy po zobaczeniu, jak naprawdę wygląda ciało 67-letniego Zbigniewa Bońka! Były prezes PZPN zdjął koszulkę i... dla wielu to może być szok

Cała sytuacja została nagłośniona na facebookowej grupie "Emigranci w Warszawie". Jeden z jej członków zaalarmował pozostałych w sprawie nadchodzącego meczu Polska - Niemcy. "Chciałem kupić bilety na mecz Polska - Niemcy na Stadionie Narodowym w Warszawie, ale odkryłem, że aby to zrobić, trzeba być obywatelem Polski. Czy to dyskryminacja?" - zapytał, dołączając zrzut ekranu z systemu biletowego PZPN. Widać na nim komunikat, że bilety na towarzyskie spotkanie są dostępne wyłącznie dla obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Pozostali członkowie grupy starali się uargumentować tę sytuację m.in. względami bezpieczeństwa, a dyskusja była na tyle gorąca, że autor wpisu postanowił wreszcie wyłączyć możliwość dodawania komentarzy. Sprawa wydawała się naprawdę poważna, ale PZPN rozwiał wszelkie wątpliwości na łamach portalu Sport.pl.

Kibic z zagranicy zarzucił PZPN dyskryminację w sprzedaży biletów na mecz Polska - Niemcy. Stanowcza reakcja związku

- Każdy cudzoziemiec może kupić bilet na mecze reprezentacji Polski - wyjaśnił rzecznik PZPN, Jakub Kwiatkowski. Okazuje się, że możliwość zakupu biletu dla kibiców z zagranicy została wyłączona jedynie dla obcokrajowców narodowości niemieckiej. Jest to standardowa praktyka stosowana także w innych krajach, o czym Polacy przekonali się boleśnie podczas ostatniego meczu eliminacyjnego do Euro 2024 z Czechami. Gospodarze przyznali polskim kibicom wyłącznie obligatoryjną pulę biletów w wysokości 5 procent pojemności stadionu, a na neutralne sektory blokowali im wstęp.

- To nie jest prawda, że kibice innej narodowości niż polska nie mogą nabywać biletów na spotkanie z Niemcami. Co prawda nie zostało ich już zbyt wiele, ale zapraszamy wszystkich - zaznaczył Kwiatkowski. Obcokrajowcy mogą kupić bilety w ogólnodostępnym systemie Łączy Nas Piłka, gdzie już po podaniu imienia i nazwiska pojawia się rubryka obywatelstwo. W przypadku nieposiadania numeru PESEL muszą po prostu podać rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości. Ceny wejściówek na mecz Polska - Niemcy wahają się od 140 do 280 zł.

