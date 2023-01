Reprezentacja Polski ma nowego selekcjonera! Cezary Kulesza przekazał ważną informację, poznaliśmy szczegóły

Reprezentacja Polski po zakończonych mistrzostwach świata w Katarze dokonała historycznego wyczynu, na mundialu "Biało-Czerwoni" po remisie z Meksykiem, zwycięstwie z Arabią Saudyjską oraz porażką z Argentyną awansowali do 1/8 finału. Udało się to po 36 latach, ponieważ w poprzednich turniejach jeśli polscy piłkarze zakwalifikowali się do tego prestiżowego turnieju zawsze kończyli występ na fazie grupowej. Po mistrzostwach spadła fala krytyki za styl, w jakim zaprezentowali się wówczas podopieczni Czesława Michniewicza oraz dużo mówiło się o domniemanych premiach obiecanych przez rząd, za znalezienie się w najlepszej 16-stce. PZPN przekazywał tylko, że współpraca z 52-letnim selekcjonerem będzie trwać do końca kontraktu, czyli 31 grudnia 2022.

Cezary Kulesza poinformował, kiedy poznamy trenera! Prezes PZPN wskazał, że wybór nie był łatwy

Od nowego roku PZPN rozpoczął poszukiwania następcy Michniewicza, nazwisk padało wiele i wspominano także o polskich szkoleniowcach. W gronie kandydatów pojawiały się tacy trenerzy jak m.in. Herve Renard, Paulo Bento, Roberto Martinez, Vladimir Petković. Selekcjoner Arabii Saudyjskiej odmówił współpracy z "Biało-Czerwonymi", a Roberto Martinez objął kadrę Portugalii. Wiele mówi się, że to właśnie Portugalski szkoleniowiec podpisze kontrakt z PZPN-em, który do 2022 prowadził Koree Południową.

W mediach społecznościowych Kulesza napisał, kiedy kibice mogą spodziewać się oficjalnego zaprezentowania nowego selekcjonera. - Chciałbym poinformować, że konferencja prasowa, na której zostanie ogłoszony i zaprezentowany nowy selekcjoner reprezentacji Polski, odbędzie się we wtorek na PGE Narodowym. Wybór nie był łatwy, ale wierzę, że z nowym trenerem przeżyjemy wiele pięknych chwil! - można przeczytać.

