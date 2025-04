i Autor: Cyfrasport

Liga Narodów

Reprezentacja Polski się nie zatrzymuje! Kolejne zwycięstwo w Lidze Narodów, dublet Ewy Pajor

Reprezentacja Polski kobiet jest nie do zatrzymania w rozgrywkach Ligi Narodów. Podopieczne Niny Patalon ponownie nie dały się zaskoczyć, mimo że do końca pierwszej połowy na tablicy wyników widniał remis. W drugiej części spotkania "biało-czerwone" rozpoczęły prawdziwy festiwal strzelecki, a po bramkach Ewy Pajor, Adriany Achcińskiej oraz Klaudii Słowińskiej to Polki mogły się cieszyć z kolejnego kompletu punktów.