Reprezentacja Polski zmaże plamę po Czechach? Tak polska kadra grała z Albanią

Szalona wyprawa Bońka do Tirany

Albania już trzykrotnie stanęła na drodze polskich piłkarzy do mundialu, a teraz po raz drugi jest rywalem w kwalifikacjach mistrzostw kontynentu. W eliminacjach ME dwie wcześniejsze konfrontacje miały miejsce w 1970 i 1971 roku. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie gospodarze wygrali 3:0, a w rewanżu w Tiranie było 1:1. W kwalifikacjach MŚ 1986 w Meksyku najpierw było sensacyjne 2:2 w Mielcu, a później 1:0 w Tiranie po trafieniu Zbigniewa Bońka, który dotarł do stolicy Albanii samolotem prosto z Brukseli, gdzie dzień wcześniej uczestniczył w pamiętnym z racji tragicznych wydarzeń i śmierci 39 osób finale Pucharu Europy między jego Juventusem Turyn i Liverpoolem (1:0).

Tylko jedna porażka Biało-czerwonych

W 1988 i 1989 roku Polacy dwukrotnie minimalnie (1:0 i 2:1) wygrali w eliminacjach mundialu, ale rok później do Włoch pojechały ekipy Szwecji i Anglii. Z kolei w 2021 roku najpierw w Warszawie biało-czerwoni zwyciężyli 4:1, a miesiąc później w rewanżu w stolicy Albanii wygrali 1:0, co bardzo przybliżyło ich do baraży - zakończonych sukcesem - o awans do mundialu w Katarze. Dziewięć zwycięstw, trzy remisy i jedna porażka - to bilans dotychczasowych 13 spotkań piłkarskiej reprezentacji Polski z Albanią. Biało-czerwoni strzelili rywalom 19 goli, stracili osiem. Kolejna potyczka - w poniedziałek w Warszawie, a stawką będą punkty eliminacji mistrzostw Europy 2024.

Bilans meczów Polski z Albanią:

* 6.11.1949, Warszawa: Polska - Albania 2:1

* 1.06.1950, Tirana: Albania - Polska 0:0

* 29.11.1953, Tirana: Albania - Polska 2:0

* 14.10.1970, Chorzów: Polska - Albania 3:0, el. ME

* 12.05.1971, Tirana: Albania - Polska 1:1, el. ME

* 31.10.1984, Mielec: Polska - Albania 2:2, el. MŚ

* 30.05.1985, Tirana: Albania - Polska 0:1, el. MŚ

* 19.10.1988, Chorzów: Polska - Albania 1:0, el. MŚ

* 15.11.1989, Tirana: Albania - Polska 1:2, el. MŚ

* 29.05.2005, Szczecin: Polska - Albania 1:0

* 27.05.2008, Reutlingen: Polska - Albania 1:0

* 2.09.2021, Warszawa: Polska - Albania 4:1, el .MŚ

* 12.10.2021, Tirana: Albania - Polska 0:1, el. MŚ

