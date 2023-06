i Autor: Cyfra Sport Sebastian Szymański

Rozwiązanie coraz bliżej

Reprezentant Polski będzie musiał wrócić do Rosji? Pojawiły się najnowsze doniesienia. Kamień z serca

Sebastian Szymański ma za sobą niebywale udany sezon w barwach Feyenoordu Rotterdam. Reprezentant Polski był jedną z głównych postaci mistrzów Holandii i od razu pojawiały się pytania, co dalej z jego przyszłością, bo do Rotterdamu był jedynie wypożyczony z Dynama Moskwa i istniała możliwość, że będzie musiał wrócić do Rosji. Najnowsze doniesienia są jednak zdecydowanie bardziej optymistyczne.