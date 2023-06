Złodzieje okradli dom reprezentanta Polski. Milionowe straty! Zrobili to w trakcie meczu

Jan Tomaszewski tym razem poszedł po bandzie zwracając się do Santosa! Mówi o przygłupach i nieodrobionych lekcjach TYLKO U NAS

Marcin Bułka od dawna uznawany jest za jeden z największych talentów bramkarskich w Polsce, a jego CV jest naprawdę imponujące. Niespełna 24-latek ma na koncie pobyt w Chelsea i Paris Saint-Germain, gdzie dzielił szatnię z największymi piłkarskimi gwiazdami świata, ale nie zdołał się tam przebić. To przełożyło się też na zastój w karierze reprezentacyjnej, która na razie zakończyła się na jednym występie w kadrze U-21. Od dwóch lat Bułka jest zawodnikiem OGC Nice, jednak w drużynie z Ligue 1 jest jedynie zmiennikiem Kaspera Schmeichela. W tym sezonie polski golkiper rozegrał zaledwie 2 mecze w lidze i 3 w Lidze Konferencji Europy. Nie zmienia to faktu, że w kontrakcie ma wpisaną konkretną kwotę, dzięki której może żyć na wysokim poziomie. To niesie za sobą ryzyko, o czym Bułka przekonał się w trakcie ostatniej kolejki Ligue 1. Podczas gdy siedział na ławce w meczu z Olympique Lyon (3:1), jego dom został splądrowany.

Złodzieje okradli dom Marcina Bułki. Ponad 1,3 mln strat!

Fatalną wiadomość przekazał francuski "Le Journal du Dimanche". Tygodnik ten poinformował, że Polak zorientował się o kradzieży po powrocie do domu. Zdaniem "JDD" skradziono jego paszport, dwa luksusowe zegarki marki Rolex i Audemars Piguet oraz drogocenną biżuterię. Ta mogła należeć też do jego pięknej dziewczyny Ecram Sallam, z którą Bułka jest związany od dłuższego czasu i mieszka z nią w Nicei. Sprawą zajmuje się policja, a według wstępnych wyliczeń straty po włamaniu wynoszą ok. 300 tysięcy euro!

To w przeliczeniu daje ponad 1,3 miliona złotych! Warto zaznaczyć, że nie jest to pierwszy taki incydent w mieście położonym na Lazurowym Wybrzeżu. Dwa lata temu ofiarą złodziei padł Mario Lemina, który grał wówczas w Nicei. Włamywacze byli wówczas bezwzględni i w trakcie swojej akcji związali trzy kobiety, które znajdowały się w domu. Dzięki temu wynieśli łupy, ale miesiąc później zostali aresztowani. Oby tym razem sprawa zakończyła się podobnie! W poniższej galerii zobaczysz zdjęcia pięknej dziewczyny Marcina Bułki: