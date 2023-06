Reprezentant Polski już bawi się na wakacjach. Jego ukochana to prawdziwa piękność, wypoczywają w prawdziwym raju

Jacek Bąk mocno po klęsce Polaków: Niech Fernando Santos wraca do Portugalii

Marcin Bułka przez wiele lat uznawany był za największy talent bramkarski w polskiej piłce. O umiejętnościach golkipera mogły świadczyć kluby, które się po niego zgłaszały. Bułka w bardzo młodym wieku wyjechał z Polski i ściągnęła go do siebie Chelsea. Miał okazję trenować tam z gwiazdami piłki. Po przygodzie z londyńskim klubem związał się z kontraktem z Paris Saint-Germain.

Marcin Bułka z piękną ukochaną w raju. Wakacje jak z bajki

Ostatni sezon spędził w Nicei, gdzie jednak nie zdziałał zbyt wiele. Nie dość, że trapiły go kontuzje, nie dostawał szans od trenera. W Ligue 1 zagrał tylko dwa spotkania i trzy w Lidze Konferencji Europy. Nie był to więc udany sezon dla młodzieżowego reprezentanta Polski, ale baterie zawsze warto naładować. Bułka tuż po sezonie wybrał się na Malediwy, gdzie urlop spędza z piękną Ecram Sallam.

Para spotyka się ze sobą od dłuższego czasu i nie brakuje ich wspólnych zdjęć w mediach społecznościowych. Teraz Bułka pochwalił się fotografiami z wakacji. Te spędza w kurorice Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru. I jak można się domyślić, nie jest to tani "wypad". Noc w tym obiekcie za jedną osobę kosztuje 10 tys. zł.