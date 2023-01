Reprezentant Polski zachwyca we Francji! Nowy selekcjoner będzie zachwycony, co za forma

Kilkanaście lat temu bardzo popularna w Polsce była przyśpiewka „Franek łowca bramek”, wówczas na cześć supersnajpera Tomasza Frankowskiego (49 l.). Dziś już piłkarski emeryt może z Brukseli (jest europosłem) podziwiać występy młodszego o 21 lat kolejnego Frankowskiego. Choć do skuteczności Tomasza Frankowskiego Przemkowi jeszcze daleko, to w tym roku w lidze francuskiej strzela jak na zawołanie. Z Auxerre strzelił drugiego gola w 2023 (pierwsze trafienie w wygranym 3:1 meczu z PSG).

Samo spotkanie z Auxerre pokazało, jak ważną pozycję wypracował sobie Frankowski w zespole Lens. Nie dość, że wykonuje stałe fragmenty gry (i robi to całkiem dobrze), to nawet rzut karny pozwolono mu strzelać, choć wykonują je najczęściej Florian Sotoca lub Seko Fofana. Kiedy opuszczał boisko pod koniec meczu, żegnały go owacje kibiców. „Franek” nie zawiódł, a jak się później okazało, jego gol dał „żółto-czerwonym” trzy punkty. Jakże cenne, bo przecież RC Lens walczy o drugie w historii mistrzostwo Francji. W tabeli Ligue 1 podopieczni Francka Haise ustępują tylko krezusom z PSG. Zanim jednak kolejny akt bitwy o tytuł (28.01 z Troyes), to czas na walkę w Pucharze Francji. W kolejnym meczu drużyna Frankowskiego zmierzy się w tych rozgrywkach z Brestem (22.01).

Przemysław Frankowski po meczu z Belgią