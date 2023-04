Reprezentant Polski zmieni klub? Duże zamieszanie, mowa o transferze!

Reprezentant Polski doczeka się transferu? W amerykańskich mediach zaczęto spekulacje, że Adam Buksa, który jeszcze do niedawna był piłkarzem New England Revolution przeszedł latem do drużyny RC Lens i niestety nie zrobił kariery w klubie z Ligue 1. Jak podał amerykański ekspert, Taylor Twellman, Polak może myśleć o tym, żeby zmienić klub. Czy te doniesienia transferowe okażą się prawdziwe?

Reprezentant Polski zmieni klub? Amerykańskie media podają informacje

Nie da się ukryć, że jak na razie przygoda Adama Buksy z RC Lens nie jest udana. Polak w trakcie gry we francuskim klubie zmagał się z kontuzjami i nie przełożył się swoją grą na dobre wyniki klubu w rozgrywkach francuskiej ekstraklasy. Nie da się ukryć, że wokół gracza pojawiło się dużo pogłosek, a amerykański dziennikarz i ekspert, obecnie konsultant MLS dla Apple TV, Taylor Twellman, stwierdził, że Polak może wrócić do USA.

- Chociaż obowiązuje go umowa do czerwca 2027 r., to Adam Buksa nie byłby przeciwny pomysłowi opuszczenia RC Lens i Francji podczas kolejnego letniego okienka transferowego, żeby wrócić do Major League Soccer - twierdzi Twellman.