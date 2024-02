Robert Lewandowski nie będzie kapitanem kadry? Cezary Kulesza ze stanowczą reakcją. Prezes PZPN podsumował piłkarza

To on ukształtował Jakuba Błaszczykowskiego, jako piłkarza i jako człowieka. Jasna deklaracja Kuby: „Zmienił mnie”

Dużo krytyki pod adresem Roberta Lewandowskiego było w ostatnich miesiącach. Napastnik nie spisywał się tak, jak wielu oczekiwało i zarówno w barwach Barcelony, jak i reprezentacji Polski nie zdobywał bramek i notował słabe występy. Zwłaszcza po przegranych przez Polaków eliminacjach do Euro 2024 uderzano w kapitana kadry. Skrajne głosy sugerowały nawet, aby Michał Probierz poważnie zastanowił się nad powołaniem dla zawodnika, a nie brakowało również uwag, że Lewandowski nie powinien być kapitanem reprezentacji biało-czerwonych. Ten temat powraca jak bumerang i przeciwnicy piłkarza podnoszą go bardzo często. Na razie na żadną zmianę w tej kwestii się nie zapowiada.

Kulesza o roli Lewandowskiego w kadrze. Wymownie

Przede wszystkim dlatego, że rola i funkcja Lewandowskiego w kadrze jest niepodważalna i mimo gorszych miesięcy to wciąż lider biało-czerwonych. Wymownie o piłkarzu wypowiedział się Cezary Kulesza w rozmowie z "Faktem". Prezes PZPN został zapytany, czy Lewandowski straci opaskę kapitana. - Powierzyliśmy zadanie prowadzenia reprezentacji trenerowi i to on podejmuje decyzje o składzie i roli poszczególnych zawodników. Robert Lewandowski to cały czas jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. Najlepszy zawodnik w historii naszego kraju - zaczął Kulesza.

- Ma doświadczenie, gra dobrze, jest skuteczny, ma charyzmę i wolę walki. Pozostali patrzą na niego. Ponadto z Michałem Probierzem ma dobre relacje, rozumieją się dobrze. Czy w tej sytuacji zmiana taka byłaby dla reprezentacji korzystna? - zapytał retorycznie prezes PZPN. Oponenci Lewandowskiego nie doczekają się więc na razie chwili, w której napastnik traci tę funkcję w kadrze.