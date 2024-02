i Autor: AP PHOTO Robert Lewandowski

Froma wróciła?

To znów stało się z Robertem Lewandowskim. Obrazek, jakiego nie było od dawna. Wymowne reakcje po jego występie

FC Barcelona tylko zremisowała z Napoli w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów, ale fani z Hiszpanii i tak nie są raczej zawiedzeni, bo po ostatnich poczynaniach Dumy Katalonii remis "brali by w ciemno". Jednym z bohaterów Blaugrany był Robert Lewandowski, który zdobył bramkę. Trudno przejść obojętnie obok tego, że Polak wraca do wysokiej formy, co zauważają również hiszpańskie media.