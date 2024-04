Robert Lewandowski nie chce wracać do Polski! Zdradził rodzinne plany. Polacy mogą być rozczarowani

Wielka kariera Roberta Lewandowskiego zaczęła się oczywiście w Polsce, ale to w Niemczech został on czołowym piłkarzem świata. Przez dwanaście lat grał w Borussii Dortmund i Bayernie Monachium, by latem 2022 roku podjąć odważną decyzję o transferze do FC Barcelony. Przenosiny do stolicy Katalonii całkowicie zmieniły jego życie i pozwoliły "Lewemu" na nowo się nim cieszyć. Z życia w Barcelonie zadowolona jest także rodzina piłkarza - żona Anna i córki Klara oraz Laura. Słoneczna Hiszpania od pierwszych dni bardzo im się spodobała. I to na tyle, że obecnie jest to najprawdopodobniejsza opcja do osiedlenia się na stałe po zakończeniu kariery przez Lewandowskiego! Napastnik Barcy opowiedział więcej o rodzinnych planach w ostatniej rozmowie z WP SportoweFakty.

- Barcelona jest miastem, w którym widzimy siebie za jakiś czas. Oczywiście Polska, Warszawa… Też będziemy tam bywali. Mamy rodzinę, znajomych, więc będziemy tam jeździć, ale zdecydowanie myślę, że Barcelona mogłaby być taką bazą - przyznał szczerze Lewandowski. Kilka lat temu sporo mówiło się o tym, że emeryturę planuje spędzić w USA, jednak Barcelona ewidentnie skradła jego serce. Polacy mogą być z kolei smutni, że ich ulubieniec nie widzi się z powrotem w ojczyźnie. To może się jednak jeszcze zmienić, bo choć "Lewy" skończy w tym roku 36 lat, to wciąż czuje się na siłach, aby kontynuować karierę.

- To wszystko zależy… jak będę się czuł fizycznie, co mi serce będzie podpowiadało. Tyle jest tych rzeczy, o których jeszcze nie zacząłem myśleć, bo po prostu to nie jest jeszcze ten moment. Widzę ciągle na boisku, czy w treningach, że jest OK - powiedział w kontekście końca kariery.