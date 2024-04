Takim ojcem jest Robert Lewandowski! Powiedział o relacjach z córką, chce mieć jeszcze syna?!

Robert Lewandowski postanowił przedstawić prawdę na temat swojego życia prywatnego. Napastnik reprezentacji Polski i Barcelony powiedział w rozmowie z "WP. SportoweFakty", jakim jest ojcem i czy chciałby jeszcze mieć syna. Te słowa nie pozostawiają cienia wątpliwości!

Robert Lewandowski szczerze o ojcostwie. Powiedział całą prawdę

Jak powiedział Robert Lewandowski w rozmowie z "WP. SportoweFakty" to on jest tą bardziej wymagającą stroną dla swoich dzieci i to właśnie na niego spada rola "złego policjanta".

- Ja jestem bardziej z tych surowych, od rozpieszczania jest Ania. Staram się, żeby dzieciaki wiedziały, co powinny zrobić, co mogą, a czego nie (...) Tak, to ja w tę rolę muszę się czasem wcielać. Tłumaczenie dzieciom, co wolno, a co nie jest ważne, bo jak się pozwoli na coś raz, drugi, trzeci to później ciężko to już odkręcić. Więc ja wolę czasami zareagować wcześniej niż za późno (...) W domu rozmawiamy po polsku, a nie po katalońsku. A teraz dochodzi nauka czytania w naszym języku. Czytamy na przykład książeczki po polsku. To ja im czytam wieczorami te książki. Bardzo to lubię robić przed ich snem. Do mnie należy też matematyka, jeśli chodzi o pomoc córkom w nauce. Akurat zawsze lubiłem matematykę, więc to tez robię z przyjemnością - mówi Lewandowski

Lewandowski mówi także, czy chciałby jeszcze mieć dziecko.

- To super uczucie. Nie wiem, jak to jest mieć syna. A czy będę miał taką możliwość? Zobaczymy. Jeszcze trochę czasu mamy. Nie mówię nie, nie mówię tak. Wiadomo, że to też decyzja Ani – stwierdził Lewandowski.