GKS KATOWICE

Historyczny moment dla GKS-u Katowice i jego kibiców. W niedzielę GieKSa podejmie Górnika Zabrze w meczu inaugurującym Nową Bukową. To będzie nie tylko sportowe wydarzenie, ale i święto futbolu w stolicy Górnego Śląska.

Rafał Górak o emocjach przed otwarciem stadionu

- Jesteśmy zaszczyceni, że akurat my – jako pokolenie - możemy otwierać ten obiekt. A fakt, że gramy akurat z Górnikiem, podkreśla wyjątkowość tego momentu - mówi trener GKS-u, Rafał Górak. - Czekaliśmy na ten moment; na tę chwilę, kiedy będzie mogli tu zagrać. Teraz staje się ona rzeczywistością, więc jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie.

Oba kluby łączy bogata historia, a mecze między nimi zawsze budzą wielkie emocje. W pierwszej rundzie Górnik pewnie pokonał GKS. - Pamiętam o spotkaniu z 1. rundy, które przegraliśmy 0:3. To była cenna lekcja, ale już nie rozpamiętujemy - zapewnia Górak. - Za to z każdym kolejnym meczem stajemy się coraz bardziej wartościową częścią ekstraklasy.

33 punkty to jeszcze nie gwarancja

GKS, jako beniaminek, spisuje się w tym sezonie solidnie. Po 26. kolejkach zajmuje 9. miejsce w tabeli z dorobkiem 33 punktów. - Przed sezonem, jako beniaminek, chcieliśmy, żeby ekstraklasa zagościła w Katowicach na lata. Nasz obecny dorobek jeszcze nie gwarantuje utrzymania, ale będziemy chcieli je sobie jak najszybciej zapewnić - podkreśla Górak.

Rafał Górak o wielkiej pobudce i malowaniu na żółto

Otwarcie Nowej Bukowej to wielkie wydarzenie dla kibiców obu klubów. Na trybunach zasiądzie komplet 15 tysięcy widzów (w tym ok. 3 tysięcy – z Zabrza). Bilety rozeszły się jak ciepłe bułeczki. - Pamiętam czasy, kiedy na starą Bukową przychodziło 1500 osób. To był przykry widok. Dziś, kiedy sprzedało się 15 tysięcy biletów, jestem dumny i szczęśliwy - nie kryje radości Górak.

- Zawsze twierdziłem, że w Katowicach kibic GKS-u jest „uśpiony” – dodaje tajemniczo szkoleniowiec gospodarzy. - Obudziliśmy ich naszą grą, przemalowaliśmy Katowice na żółto. Ludzie powyciągali z szaf i piwnic stare szale. To wspaniałe. Nie boję się o frekwencję na naszych meczach na kolejnych meczach na tym stadionie. Kibic powinien być na dobre i złe związany ze swym klubem.

Początek meczu 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy GKS-em Katowice i Górnikiem Zabrze w niedzielę o godzinie 17.30. Transmisja w TVP Sport, Canal+ Premium, Canal+ Sport 3 i Canal+ Sport 4K Ultra HD.

Nowa Bukowa - tutaj grać będzie GKS Katowice