Aleksandara Vukovicia mecz pierwszy z ostatnich, jasna deklaracja

- Ostatni mecz tego sezonu będzie dla mnie ostatnim w roli trenera Piasta – Vuković zaskoczył wszystkich uczestników przedmeczowego prasowego briefingu nagłą deklaracją. W Gliwicach serbski szkoleniowiec pracował od października 2022 roku. W międzyczasie (maj 2024) przedłużył kontrakt ze śląskim klubem do końca obecnego sezonu. I dłuższego „mariażu” między stronami już nie będzie.

- Dokończę obowiązującą umowę – zapowiedział Aleksandar Vuković, który na wspomnianym briefingu pojawił się w marynarce zamiast – co było już tradycją tych spotkań – w klubowym dresie, a po wygłoszeniu oświadczenia (na koniec konferencji) już nie przybliżał okoliczności i powodów podjęcia decyzji o rozstaniu z klubem.

Po tej deklaracji szkoleniowca gliwiczan wiadomo już, że dla niego go „początek końca” jego pracy przy Okrzei. Musi się w tym czasie mierzyć jeszcze z paroma przeciwnościami losu – choćby wielomiesięczną nieobecnością Andreasa Katsantonisa. - Przed nami 9 meczów, 27 punktów do zdobycia i bardzo mi zależy, żeby zrobić jak najlepszy wynik dla nas wszystkich – zadeklarował jednak zdecydowanie.

O ile w przypadku Vukovicia na wszelkie sposoby odmieniane jest więc słowo „koniec”, o tyle w ekipie dzisiejszego rywala gliwiczan przygotowania przebiegają pod znakiem „nowego początku”. Ostatnie tygodnie przyniosły zapowiedź zmian właścicielskich w Widzewie oraz roszady personalne na ważnych stanowiskach. Potyczka przy Okrzei będzie pierwszym meczem w roli trenera łodzian dla Żeljko Sopicia.

Aleksandar Vuković o zmianach w Widzewie Łódź. „To była zaplanowana akcja”

- Taka zmiana stanowi dla nas pewne utrudnienie, bo możliwe są zmiany w wyborach personalnych nowego szkoleniowca albo jeżeli chodzi o ustawienie. A to dla nas pewne znaki zapytania – przyznawał Vuković. - To była zaplanowana akcja. Nieprzypadkowo wybrano taki moment, czyli reprezentacyjną przerwa w rozgrywkach. 10 dni pracy dla trenera to sporo i wystarczy na zapoznanie z drużyną – dodawał opiekun Piasta.

Serb przyznał także, że ceni swego chorwackiego kolegę po fachu. - Osobiście go nie znam, ale mamy kilku wspólnych znajomych. Ja grałem w Legii ze Stanko Svitlicą, Sopić grał u jego boku w Niemczech – przypominał Aleksandar Vuković. - Wiem, że jest uznanym fachowcem, człowiekiem będącym znaną marką. To może świadczyć o tym, że w Widzewie raczej będzie lepiej.

Sopic przejął Widzew od Patryka Czubaka. 31-letni trener po zwolnieniu Daniela Myśliwca prowadził łódzki zespół w trzech ostatnich ligowych spotkaniach. Pod wodzą Czubaka drużyna zdobyła cztery punkty, a w minionej kolejce, w meczu z GKS Katowice odniosła pierwsze zwycięstwo w tym roku kalendarzowym.

Początek meczu 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy Piast – Widzew Łódź na Arenie Gliwice w piątek o godz. 18.00. Transmisja w Canal+ Sport 3 i Canal+ Sport 5.

