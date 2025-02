Wyścig żółwi po mistrza. Kandydaci do tytułu w tej kolejce padali jeden po drugim

W styczniu okazało się, że rozchodzą się drogi klubu i jego najcenniejszego w tym momencie zawodnika. Arkadiusz Pyrka, którego kontrakt z Piastem wygasa w połowie roku, nie został zabrany na zgrupowanie w Hiszpanii i nie zagrał w dwóch dotychczasowych meczach gliwiczan w rundzie wiosennej. To spory cios dla piłkarza, który – odstawiony od gry – będzie mieć zapewne wielki kłopot z przygotowaniem formy na letnie finały młodzieżowych mistrzostw Europy.

To także kłopot dla Aleksandara Vukovicia, bo stracił ważną postać w swej talii, z której – jak zauważyliśmy wyżej – już wcześniej wyjęto mu asy. Klub też straci – i to zapewne całkiem sporą sumkę, skoro zawodnik nowej umowy nie podpisał i za parę miesięcy odejdzie z Piasta za darmo.

Mając z tyłu głowy świadomość tych wszystkich rzeczy, trudno nie zachwycać się wiosennymi wynikami podopiecznych Vukovicia. Na „dzień dobry” w trudnym meczu ograli outsidera tabeli, Śląsk, choć mecz ów miał być dla wrocławian początkiem „lepszego jutra”. W sobotni wieczór gliwiczanie sensacyjnie zwyciężyli zaś stołeczną Legię.

Tego spotkania nie dokończył Andreaas Katsantonis. Cypryjczyk ucierpiał w starciu z Radovanem Pankowem i po szatni kuśtykał z kolanem obłożonym lodem. Wieści, jakie spadły na głowę Vukovicia po dokładnej diagnozie napastnika, są katastrofalne! „Przeprowadzone badania potwierdziły całkowite zerwanie więzadła krzyżowego przedniego (ACL). W najbliższym czasie napastnik Piast przejdzie operację. Szacowany powrót do gry to około 12 miesięcy” – głosi oficjalny komunikat opublikowany przez klub.

Katsantonis dołączył do ekipy gliwickiej 5 września 2024. Został wtedy wykupiony z zespołu cypryjskiej ekstraklasy Karmiotissa FC. Podpisał w Gliwicach kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2027. Zagrał dotąd w 12 spotkaniach ligowych i trzech w Pucharze Polski. Zdobył jednego gola we wspomnianym wcześniej zwycięskim meczu ze Śląskiem.

Napastnik grał wcześniej także w szwedzkim Dalkurd FF oraz greckim Panserraikos FC, w poprzednim sezonie był królem strzelców cypryjskiej ekstraklasy (19 goli). Jest reprezentantem swojego kraju.

