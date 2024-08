i Autor: Cyfrasport Obrońca Piasta Ariel Mosór z Legią był mistrzem Polski

Transferowa karuzela

Raków dopiął swego! Koniec transferowej sagi, potężne wzmocnienie „Medalików” i to na długie lata

Wiemy, że są rozmowy czy nawet badania; to zapewne ostatnie kroki, by zmienił klub. Jestem jednak gotowy też na taką ewentualność, że będę go miał do dyspozycji w najbliższej kolejce – w tych słowach Aleksandar Vuković, trener Piasta, odnosił się do sprawy ewentualnej przeprowadzki swego stopera, Ariela Mosóra, do Rakowa Częstochowa. Sprawa jego transferu rozciągała się w czasie jak guma w majtkach. Ostatecznie młodzieżowy reprezentant Polski trafił pod Jasną Górę.