Jagiellonia idzie na mistrza, Raków podąża w tym samym kierunku. A co z planami Legii?

Adrian Siemieniec o prestiżowym hicie z Lechem. Trener Jagiellonii o kluczu do sukcesu i stanie zdrowia piłkarzy

Szkoleniowiec mistrza tak to widzi

Świadkami mniej lub bardziej udanych zmian w tym zakresie byli w ostatnim czasie kibice m.in. Pogoni Szczecin – tam wcześniejsza farsa przekształciła się ostatecznie w (najprawdopodobniej) szczęśliwe dla klubu rozwiązanie - a także kieleckiej Korony. Wielką zagadką jest na razie proces prywatyzacyjny Górnika, gdzie jedną ze stron zainteresowanych nabyciem udziałów w klubie jest firma powiązana z Lukasem Podolskim.

Jeszcze jeden klub ekstraklasy zmienia właściciela?

W Łodzi zagadek jest coraz mniej. Niespełna dwa tygodnie temu przy al. Piłsudskiego do roli dyrektora sportowego zaangażowano Mindaugasa Nikoliciusa. Jedną z pierwszych decyzji litewskiego działacza jest – dokonany dziś – angaż Żeljko Sopicia na stanowisko trenera pierwszej drużyny. W trzech ostatnich ligowych meczach drużynę z Łodzi prowadził Patryk Czubak, który zastąpił tymczasowo zwolnionego Daniela Myśliwca. Chorwat podpisał z łódzkim klubem 2,5-letni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

Jest stosowne oświadczenie: „Doszliśmy do pełnego porozumienia”

W cieniu tej roszady personalnej doszło w poniedziałek do spotkania obecnego właściciela Widzewa, Tomasza Stamirowskiego, z zainteresowanym odkupieniem od niego klubowych udziałów Robertem Dobrzyckim. O efektach tych rozmów w mediach społecznościowych poinformował ten drugi.

„Zgodnie z planem odbyło się dziś spotkanie pomiędzy mną a Panem Tomaszem Stamirowskim. Wygląda na to, że komercyjnie doszliśmy do pełnego porozumienia w sprawie mojej inwestycji w Widzew. Liczę, że w ciągu kilku tygodni, z nadzieją że nawet do dwóch, uda się nasze uzgodnienia przenieść na stosowne umowy i przypieczętować podpisami” – napisał właściciel firmy Panattoni, który od dłuższego już czasu wspiera finansowo łódzki klub.

We wtorek - jak informuje sport.interia.pl - kolejny etap negocjacji; potencjalny nowy właściciel spotkać się ma z członkami SRTS, czyli stowarzyszenia, które niespełna dekadę temu podjęło się zadania odbudowy bankrutującego wówczas klubu.

Rozmowa z Marcinem Animuckim, prezesem Ekstraklasa S.A. | 2025-01-29 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zgodnie z planem odbyło się dziś spotkanie pomiędzy mną a Panem Tomaszem Stamirowskim. Wygląda na to, że komercyjnie doszliśmy do pełnego porozumienia w sprawie mojej inwestycji w @RTS_Widzew_Lodz . Liczę, że w ciągu kilku tygodni, z nadzieją że nawet do dwóch, uda się nasze…— Robert Dobrzycki (@RobertDobrzycki) March 17, 2025

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Następne pytanie