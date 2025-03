Od ładnych kilku miesięcy „na sprzedaż” jest w lidze na przykład Górnik Zabrze. Wśród chętnych na zakup udziałów czternastokrotnych mistrzów Polski jest m.in. firma związana z Lukasem Podolskim, który – wedle własnych deklaracji oraz wedle… twórców filmu o ostatnim sezonie mistrza świata na boiskowych murawach – latem zawiesić ma buty na kołku. Być może pojawi się więc w ekstraklasie w nowym roku.

Zmiana właściciela nastąpiła też parę tygodni temu w Szczecinie. Większościowy pakiet udziałów z rąk długoletniego właściciela, Jarosława Mroczka, nabyła spółka Sport Strategy and Investment Ltd, na czele której stoi brazylijski prawnik Nilo Effori. Na razie jednak trudno wykluczyć scenariusz, w myśl którego transakcja zostanie… anulowana. Zamieszanie w klubie „portowców” w każdym razie jest w tej chwili potężne.

Jest nowy właściciel klubu w ekstraklasie, Kielce wybrały!

Rozwiązała się natomiast sprawa nowego właściciela Korony. Kieleccy radni zgodzili się podczas czwartkowej sesji na sprzedaż 99 procent akcji kieleckiego klubu Łukaszowi Maciejczykowi, właścicielowi spółki Korona Forever, za kwotę 108 tys. zł. Za uchwałą o sprzedaży 99 proc. akcji Korony głosowało wszystkich 24 radnych obecnych na sali.

- Dzisiaj otwieramy nowy rozdział w historii spółki i klubu oraz rozwoju sportu zawodowego w naszym mieście – powiedziała po głosowaniu prezydent Kielc, Agata Wojda. Zadeklarowała, że miasto nie zrezygnuje z dalszego wspierania klubu. Władze miejskie zobowiązały się do przeznaczania 2 mln zł rocznie na promocję poprzez sport oraz 300 tysięcy złotych na szkolenie dzieci i młodzieży do 2030 roku.

Nowy właściciel Korony Kielce nakreślił jasny i konkretny plan na najbliższe lata, rozmawiano o milionach

Nowy właściciel zobowiązał się do dokapitalizowania klubu kwotą 6 mln zł, co ma wzmocnić jego budżet i zapewnić stabilność finansową do końca bieżącego sezonu. Dodał, że Korona pozostanie spółką, której akcjonariusze „nie mają prawa do wypłaty dywidendy, a ewentualny zysk będzie przeznaczany na jej działalność statutową, czyli jej szeroko rozumiany rozwój".

Zaznaczył, że w sezonie 2025/2026 budżet klubu będzie wynosił 30 mln zł, a celem sportowym pierwszej drużyny będzie 12. miejsce w ekstraklasie. W sezonie 2026/2027 budżet wrośnie o 2 mln zł (cel sportowy 10. miejsce), a w sezonie 2027/2028 o kolejne 3 mln zł (cel sportowy 8. miejsce).

Decyzja o sprzedaży Korony zapadła po długotrwałym procesie negocjacyjnym i licznych rozmowach z zainteresowanymi stronami. Na początku lutego chęć zakupu klubu wyraził Mariusz Siewierski, właściciel spółki Korona Management, były menedżer Roberta Lewandowskiego. Siewierski zapowiedział zainwestowanie 6 milionów złotych, jednak nie ujawnił swoich wspólników, co wzbudziło wątpliwości radnych i kibiców.

🟨🟥Dziś na nadzwyczajnej sesji dopełnił się proces prywatyzacji klubu. Jak zostawałem radnym, nastawiłem się, że Korona przestanie być przedmiotem politycznych walk. Mam nadzieję, że dziś kielczanki i kielczanie będą mogli skoncentrować się już tylko na emocjach sportowych. pic.twitter.com/KIz4BzkBUj— Michał Piasecki (@piasecki_ck) March 6, 2025