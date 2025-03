W poprzedniej kolejce Legia zmierzyła się na wyjeździe z Rakowem i przegrała 2:3. O porażce zadecydowała pierwsza połowa i początek drugiej, gdy Kacper Tobiasz popełnił fatalny błąd. Stołeczny zespół obudził się w końcówce, ale stać go było tylko na dwa zrywy. Legia musi gonić rywali, bo do podium traci już dziesięć punktów. Jak zaprezentuje się w hicie kolejki?

Goncalo Feio: Pogoń chce grać swoją piłkę

- Pogoń to drużyna z dobrą jakością techniczną, która chce utrzymać swoją tożsamość w meczu z nami - powiedział Goncalo Feio podczas konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media. - Chcą posiadać piłkę i nam zagrażać. Nie odebrałem tego, że będą grać na pograniczu faulu, tylko tak jak mówił trener Robert Kolendowicz: piłka to sport dla twardych mężczyzn - dodał.

Pojedynki kluczem do zwycięstwa

Szkoleniowiec Legii zdaje sobie sprawę z atutów Pogoni. Uważa jednak że kluczowe będą pojedynki. Wie, że trzeba uważać na dwie gwiazdy. Najlepszym strzelcem ligi jest Efthymis Koulouris, który zdobył 17 bramek. Groźny jest także kapitan Kamil Grosicki. Czy gospodarze powstrzymają ten duet? To ważna kwestia, bo w tym sezonie obrona Legii jest wyjatkowo dziurawa.

Uwaga na Koulourisa i Grosickiego

- Pogoń będzie starać się utrzymać swój styl, będzie dochodzić do pojedynków - tłumaczył trener Goncalo Feio. - To, kto wygra poszczególne pojedynki stworzy przewagę. Nie spodziewam się ani z jednej ani z drugiej strony, że ktoś chciałby drugiemu zrobić krzywdę. Jedyną, jaką będziemy chcieli wyrządzić, to piłkarsko, strzelając bramki - zaznaczył opiekun warszawskiego klubu.

