Robert Lewandowski nie zagra w Polska – Malta? Mocne słowa Podolińskiego przed meczem! Ważny apel

Polska – Malta. Ważny apel Podolińskiego o Lewandowskim

Reprezentacja Polski kontynuuje walkę w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Podopieczni Michała Probierza, po wymęczonej wygranej z kadrą Litwy 1:0, zmierzą się z Maltą. Jedynego gola zdobył ostatnio Robert Lewandowski, który, według medialnych doniesień, nie zagra w poniedziałkowym spotkaniu. Przed meczem skomentował te informacje Robert Podoliński, trener i ekspert TVP.

Na antenie TVP Sport w przedmeczowym studiu przyznał, że Malta nie jest rywalem, z którym Lewandowski jest konieczny na boisku. Podoliński nie ukrywa, że zdrowie Roberta jest obecnie najważniejsze. Wystosował też ważny apel do jego kolegów z reprezentacji.

- Ważne, żeby Roberta nie bolało. To nie jest rywal, przy którym Lewandowski ma ryzykować poważną kontuzją, jeżeli coś jest nie tak... Cieszę się, że nie bolą go plecy od dźwigania tej kadry i że kręgosłup mu nie poszedł. Wszystko spoczywa na jego barkach. Pozostali koledzy z drużyny: pomóżcie mu trochę, żeby nie szafować zdrowiem Roberta. To nie jest mecz o wszystko. Obowiązkowo musimy go wygrać! - przyznał wprost.

Mecz el. MŚ 2026 Polska - Malta zostanie rozegrany w poniedziałek 24 marca 2025 r. na PGE Narodowym w Warszawie. Początek spotkania o godzinie 20:45. Transmisja TV na kanałach TVP 1 i TVP Sport, a online na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Mecz skomentują Jacek Laskowski i Marcin Żewłakow. Zapraszamy również na relację na żywo na Sport.se.pl!

