Końcowe odliczanie

Polska - Malta: Pilne wiadomości w sprawie Lewandowskiego! Co na to kibice?

Kibice odliczają już wręcz minuty do rozpoczęcia meczu kwalifikacji MŚ 2026 pomiędzy Polską a Maltą. Rozpocznie się on o 20.45 w Warszawie na obiekcie Narodowego Centrum Sportu. Kilkadziesiąt minut wcześniej poznamy oficjalny skład Biało-Czerwonych na to spotkanie. Portal „Meczyki” przekazał ważną wiadomość dotyczącą kapitana naszej reprezentacji.