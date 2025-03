Flick miał powody do gniewu

Jak wiadomo, mecz został przełożony z powodu tragedii jaka rozegrała się, gdy miał być rozegrany w pierwotnym terminie. Kilka godzin wcześniej zmarł zaledwie 40-letni lekarz ekipy z Katalonii, Carles Minarro Garcia. Mecz odwołano, a dzisiaj dowiedzieliśmy się, że ma być rozegrany 27 marca. Ta decyzja wręcz rozwścieczyła niemieckiego szkoleniowca "Barcy". Dlaczego? Otóż ten termin koliduje z meczami reprezentacji w których wystąpią gwiazdy "Blaugrany". Brazylijczyk Raphinhia zagra przeciwko Argentynie 26 marca, natomiast Ronald Araujo w reprezentacji Urugwaju przeciwko Boliwii dzień wcześniej.

Mecze będą rozegrane w ramach eliminacji do MŚ 2026. Obaj zawodnicy mieliby bardzo mało czasu na powrót do Barcelony i regenerację. Jakby tego było mało, to trzech młodych piłkarzy drużyny z Katalonii zostało powołanych do reprezentacji U-21 Hiszpanii, która ma zaplanowane spotkanie na 25 marca. Hiszpańska „Marca” w artykule pod tytułem "Ogromny gniew Flicka" informuje, że Niemiec nie mógł zrozumieć, dlaczego La Liga mogła podjąć decyzję o nowym terminie meczu, wiedząc, że kilku piłkarzy Barcelony nie będzie mogło wziąć w nim udziału.

Przepełniony terminarz

Klub zamierza złożyć odwołanie, choć tak naprawdę, to nie ma innych realnych terminów do rozegrania meczu. "Barca" oprócz rozgrywek La Liga uczestniczy w Pucharze Króla i Lidze Mistrzów, więc praktycznie gra co 3 dni. Klub sugerował rozegranie meczu między przedostatnią, a ostatnią kolejką ligową, ale nie znalazło to akceptacji. Co ciekawe, w jeszcze gorszej sytuacji może znaleźć się Osasuna, która… dzień po meczu z Barceloną, ma ma zaplanowany kolejny mecz ligowy z Athletikiem. W tej sytuacji oba kluby będą zapewne domagały się zmiany terminu zaległego meczu.

