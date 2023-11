Robert Lewandowski nie zagra z Łotwą? Jest odpowiedź gwiazdy reprezentacji Polski, tak zareagował!

Będzie promocja do finałów?

Co z Milikiem?

Marcin Bułka to przyszły numer 1 w kadrze? "Zawsze ktoś będzie pokrzywdzony"

Chcą iść do góry, mecz z Czechami trampoliną?

Kluczowy dla kadry jest mecz z Czechami, bo w przypadku wygranej wciąż będziemy mieli szanse na wywalczenie bezpośredniego awansu na EURO. Jednak trzeba będzie czekać na wyniki konkurentów w grupie. - Znam swoją rolę w kadrze - powiedział Robert Lewandowski, cytowany przez PAP. - Piłkarze wiedzą, co mają robić. Trener Michał Probierz będzie nam chciał przekazać, w jaki sposób mamy grać. Oby ta nasza współpraca, na linii selekcjoner -reprezentacja, szła do przodu. Życzę tego sobie, trenerowi, kibicom, wszystkim osobom w naszej reprezentacji. Chcemy iść do góry, nie tylko w tabeli, robić krok po kroku i temu też ma służyć mecz z Czechami - podkreślił.

Robert Lewandowski o szansach na awans na EURO. Ważne słowa przed meczem z Czechami

Zostaje na kadrze do końca zgrupowania

Pojawiły się głowy, że Lewandowski zagra tylko w meczu z Czechami na zakończenie eliminacji EURO 2024. Napastnik Barcelony odniósł się do tych spekulacji. - Z selekcjonerem na ten temat nie rozmawialiśmy - przekonywał Lewandowski, cytowany przez PAP. - W ogóle nie było takiego tematu. Zgrupowanie trwa do przyszłego wtorku, czyli do końca meczu z Łotwą. I z takim nastawieniem przyjechałem, że spędzę około 10 dni w Warszawie - wyznał najlepszy od lat polski piłkarz.

Wymowny komentarz selekcjonera reprezentacji Polski. Padły słowa o cierpliwości i zaufaniu

