Robert Lewandowski o cierpliwości, atucie przed barażami. Wskazał, czego brakowało na koniec zmagań w grupie

Lewandowski przemawiał, ale i to nie pomogło. Poznaliśmy kulisy tego, co działo się w przerwie meczu z Czechami

Jakub Kiwior nie traci nadziei. Zwraca uwagę na to, co trzeba poprawić w grze kadry przed barażami

Lewy był niezrozumiany przez partnerów?

Kapitan nie stanowił zagrożenia pod bramką rywali. Jak miał okazję w drugiej połowie, to jej nie wykorzystał. Padają opinie, że był jednym z najgorszych na boisku w ekipie Biało-Czerwonych. Tak oceniliśmy go na naszych łamach: „Zmarnował jedną dobrą szansę, a poza tym? Lewy schowany, często niezrozumiany przez partnerów. Może dostawał za mało piłek, jak to jest w standardzie gry polskiej kadry. Wracał się do rozegrania, które nie do końca mu wychodziło".

Polska zagra na EURO? Adam Buksa o potencjale kadry i szansach w barażach

Tego nam brakowało z Czechami

Mimo wszystko Lewandowski jest optymistą i w starciu z Czechami dostrzegł pozytywne aspekty. - Mecz z Czechami był w stylu: próbujemy zrobić krok do przodu, po tym, co pokazaliśmy w eliminacjach, poprawić naszą grę i zbudować się na play-off - powiedział Lewandowski. - Z przebiegu spotkania, jeśli chodzi o grę, było widać pozytywy. W końcowej fazie, przy polu karnym, brakowało podania. Brakowało znalezienia wolnej przestrzeni, oddania strzału z dystansu na bramkę. To elementy, które są do poprawy. Jednak z meczu na mecz nie da się tego zmienić. Ale myślę, że jest to kierunek, w którym powinniśmy podążać - stwierdził.

Jakub Kiwior nie traci nadziei. Zwraca uwagę na to, co trzeba poprawić w grze kadry przed barażami

Ma nadzieję, że w nowym roku będą zwycięstwa

Lewandowski analizował przebieg eliminacji, które okazały się dla Polski katastrofalne. Po losowaniu mówiono, że Biało-Czerwoni bez problemów pojadą na EURO, ale już wiadomo, że nic takiego nie będzie miało miejsca. Zostają nam baraże. - Całe eliminacje szły bardzo, bardzo źle dla nas – przyznał. - Tu trzeba być obiektywnym. Z jednej strony chcesz wrócić na właściwe tory, a z drugiej strony wiesz, że te eliminacje jeszcze trwają. Przyjdą wygrane mecze. Można powiedzieć: w nowym roku, nowe rozdanie. Mam nadzieję, że wtedy będą zwycięstwa. Potrzebna jest cierpliwość - wyznał.

Karol Świderski najadł się strachu z Czechami. Będzie gotowy na Łotwę?

W kolejnych spotkaniach będą szli do przodu

Kapitan wierzy w to, że polska kadra skutecznie powalczy w barażach o przepustkę na EURO. - Mam nadzieję, że dwa mecze zagramy u siebie – ocenił Lewandowski. - Da nam to dodatkowy bodziec i przewagę. W kolejnych spotkaniach będziemy szli do przodu. I takie mecze, jak z Czechami, będziemy wygrywali - zakończył piłkarz Barcelony.

Jakub Piotrowski z premierowym golem w kadrze. Mówi o złości, o tym, co poszło nie tak z Czechami

QUIZ: Jak dużo wiesz o osiągnięciach Roberta Lewandowskiego? Pytanie 1 z 11 Na początek coś prostego. Ile razy Lewandowski został mistrzem Niemiec? 8 9 10 Dalej

Sonda Czy Robert Lewandowski dalej powinien być kapitanem reprezentacji Polski? Oczywiście! Nie, opaskę powinien przejąć ktoś inny Nie wiem