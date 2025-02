Odwołana konferencja

Dzisiaj miała się odbyć konferencja prasowa, na której mieliśmy poznać decyzje Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a według źródła bliskiemu Pogoni - nowego właściciela. Konferencja została przełożona na piątek, tak naprawdę nie wiadomo dlaczego, a w takich sytuacjach zwykle chodzi o pieniądze. Możliwe, że Pogoń oczekiwała zabezpieczenia finansowego na poczet transakcji - którego firma United Sports Investments Ltd - nie przekazała. Mało wiadomo o potencjalnym kupcu poza tym, że na jego czele stoi prawnik z Brazylii, Nilo Effori. Na czele działu sportowego miałby stanąć Nikola Jægerfeld Juric. Niewykluczone, że w pierwszej kolejności potencjalnemu kupcowi zależało na umieszczeniu w Pogoni kilku piłkarzy i pobraniu za to prowizji menedżerskich. Co ciekawe, inna firma brazylijskiego prawnika – Effori Sports Advisors Ltd, jeszcze przed 2018 rokiem znalazła się na liście Pandora Papers, obejmującej firmy ujawnione wskutek śledztwa dziennikarskiego, które rejestrowały się w rajach podatkowych ze względu na mniejsze podatki czy ich unikanie. Effori zarejestrował swoją firmę w Hong Kongu.

Długi nie maleją

Bieżąca sytuacja finansowa Pogoni w dalszym ciągu jest bardzo trudna. Klub wsparło miasto Szczecin przelewając kilka tygodni temu kwotę 4,5 mln zł. Pozwoliło to uregulować zaległości wobec piłkarzy tak, żeby nie przekraczały one okresu dwóch miesięcy. Klub zalega z wypłatami dla pracowników administracji, jak również osób wiązanych z organizacją meczów. Sprawy zarządzania Pogonią i gospodarowania pieniędzmi stały się jeszcze bardziej zagadkowe, gdy niedoszły nabywca Alex Haditaghi, ujawnił kilka kwestii, takich jak płacenia horrendalnych prowizji menedżerskich, czy intratnych umów z podwykonawcami. W sezonie 2021/22 Pogoń zapłaciła menedżerom 9,5 mln złotych.

