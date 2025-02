i Autor: Łukasz Skwiot/ Cyfrasport, Marek Kudelski/Super Express

Kulisy ekstraklasy

Goncalo Feio wściekł się na Szymona Marciniaka. Pojawiło się wideo zza kulis. Gorąca wymiana zdań

Już po raz piąty w tym sezonie piłkarze Legii ponieśli ligową porażkę: w Gliwicach „poraził ich” Jorge Felix, dla którego było to niepierwsze trafienie w meczach z ekipą ze stolicy. Zespół sędziowski – z Szymonem Marciniakiem na czele – przez chwilę analizował okoliczności owego „złotego gola”, jednak już po kilkunastu sekundach gra została wznowiona ze środka boiska. Wątpliwości co do słuszności tej bramki miał jednak trener gości, Goncalo Feio, i nie omieszkał podzielić się nimi z arbitrem. W przerwie w tunelu prowadzącym do szatni panowie „wymienili się uprzejmościami”, a wszystko zarejestrowały kamery i mikrofony!