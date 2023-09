Robert Lewandowski odłączył się od kadry. Jest potwierdzenie. Wiadomo, kto poszedł w ślady kapitana

To już koniec Santosa w reprezentacji Polski? Media przekazują wiadomość od PZPN, ważne słowa!

co z tego wyniknie?

Podczas wrześniowych spotkań w eliminacjach do mistrzostw Europy liczył się jedynie komplet punktów. Polakom udało się zrealizować jedynie 50 procent tego zadania, bo co prawda wygrali z Wyspami Owczymi, ale w Tiranie z Albanią musieli uznać wyższość rywala. A to sprawiło, że sytuacja biało-czerwonych w grupie stała się wręcz dramatyczna. Zajęcie drugiego miejsca, które daje awans, będzie uznawane za mały piłkarski cud.

Gwiazdy kadry odłączyły się od drużyny. Tak wygląda powrót z Albanii

Na razie jednak o meczach drużyny narodowej przynajmniej na parę chwil będzie można zapomnieć. Biało-czerwoni do gry wrócą w październiku, a do tej pory skupią się na występach w klubie. Aby nie przedłużać rozłąki z zespołami, niektórzy kadrowicze zdecydowali się odłączenie od reprezentacji i na własną rękę wracają do klubów. Jak podaje "Przegląd Sportowy" tak uczynił m.in. Robert Lewandowski.

Według portalu Meczyki.pl tak samo jak kapitan postąpili: Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński, Bartosz Bereszyński, Damian Szymański, Mateusz Wieteska i Paweł Dawidowicz. Do Warszawy przylecą pozostali zawodnicy reprezentacji oraz selekcjoner reprezentacji Polski, który na dniach ma się spotkać z Cezarym Kuleszą.